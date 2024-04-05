Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son kredi eğilimi raporu, 2024 yılının ikinci çeyreğinde kredi alanlar için sıkılaşmanın süreceğini öngörüyor. TCMB'nin 1. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre, işletme ve bireysel kredi standartlarında sıkılaşma trendi devam edecek. Bu rapor, bankacılık sektörü ve kredi talepleri üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Ankete göre, 2024'ün ilk çeyreğinde işletme kredileri başta olmak üzere kredi standartlarında belirgin bir sıkılaşma yaşandı. İkinci çeyrekte bu sıkılaşmanın daha da artması beklenirken, bireysel kredi türlerinde benzer bir eğilim gözlendi. Bankaların bu trende uyum sağlayarak kredi politikalarını şekillendireceği öngörülüyor.

Ankette dikkat çeken bir nokta da, işletmelere verilen kredilere olan talebin ilk çeyrekte artmasıydı, özellikle yabancı para cinsinden kredilere olan talep güçlüydü. Ancak ikinci çeyrekte işletmelere yönelik kredi talebinin azalması bekleniyor. Bireysel kredi talebinin ise ilk çeyrekte azaldığı ve ikinci çeyrekte de bu azalışın devam edeceği tahmin ediliyor.

TCMB raporunda ayrıca, yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşmanın devam ettiği, ancak yurt dışı fonlama koşullarında gevşeme eğilimi olduğuna dikkat çekiliyor. Bu durum, ekonomideki dengelerin ve uluslararası piyasalardaki gelişmelerin kredi politikalarını etkileyen faktörler arasında olduğunu gösteriyor.