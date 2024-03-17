Kredi kartı kullanıcılarına önemli bir uyarı: Nakit avans çekiminde faiz oranlarında değişiklikler yaşandı. Artık kredi kartlarıyla nakit avans çekiminde uygulanan faiz oranı %4.42'den %5'e yükseltildi. Ayrıca, kredili mevduat hesabı faiz oranı da %5 olarak belirlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayında politika faiz oranını %45'te sabit tutarken, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımlarına devam etti.

TCMB'nin sıkı para politikası yaklaşımının bir sonucu olarak, kredi kartlarının faiz oranlarında değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, kredi kartı nakit avans faiz oranı artırıldı ve resmi gazetede yayınlanan karara göre %4.42'den %5'e çıkarıldı. Benzer şekilde, kredili mevduat hesabı faiz oranı da %5 olarak belirlendi. Bu değişiklikler, ekonomik koşullar ve TCMB'nin para politikası stratejilerine uyum sağlamak adına yapıldı.

Kredi kartı kullanıcıları, bu faiz oranı değişikliklerini dikkate alarak nakit avans işlemleri yaparken ve kredi kartı borçlarını yönetirken daha dikkatli olmalıdır. Ayrıca, TCMB'nin sıkı para politikası uygulamalarını ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek önemlidir, çünkü bu politikalar ve değişiklikler finansal kararlarını etkileyebilir.