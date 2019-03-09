Konya'da müteahhiti vurdu ardından intihara kalkıştı

Konya'da inşaat firmasına ateş açtıktan sonra müteahhit Ali Akyol'u tabanca ile sol kolundan vurduktan sonra intihara teşebbüs eden Menderes F. sonunda ikna edildi.

Saat 11.00 esnalarında Selçuklu ilçesinde yaşanan olayda Menderes F. arsa meselesi yüzünden aralarında husumetli olduğu öne sürülen müteahhit Ali Akyol'un sahibi olduğu inşaat firmasının önüne geldikten sonra tabancayla içeriye doğru 2 el ateş etti.

İntihara Kalkıştı

Daha sonrasında tabancayı başına dayayarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Menderes F., polisin yoğun çabası sonucu bir süre sonra eylemine son verdikten sonra gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Akyol'un da hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.