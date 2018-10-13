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Komşu kavgasında küçük bebek ağır yaralandı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Komşu kavgasında küçük bebek ağır yaralandı

Karaman'da iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken 37 günlük bir bebek başına isabet eden taş nedeniyle ağır yaralandı.

Komşu kavgasında taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 37 yaşındaki bir bebek başına isabet eden taş nedeniyle ağır yaralandı. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı taraflar bir türlü sakinleşmezken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. 771 sokakta bulunan 2 katlı bir binaya oturan komşular bacadan sızan su nedeniyle kavga etti. Çıkan kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu.

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Kavgada her iki taraftan da taş ve sopalarla yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis olay ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.


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