Komşu kavgasında küçük bebek ağır yaralandı

Komşu kavgasında taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 37 yaşındaki bir bebek başına isabet eden taş nedeniyle ağır yaralandı. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı taraflar bir türlü sakinleşmezken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. 771 sokakta bulunan 2 katlı bir binaya oturan komşular bacadan sızan su nedeniyle kavga etti. Çıkan kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu.

ANNE KUCAĞINDAKİ BEBEK AĞIR YARALANDI