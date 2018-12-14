Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Kendi oğlunu hapse atsınlar diye yalvardı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Asayiş - - Editör: Özge KESİCİ

Kendi oğlunu hapse atsınlar diye yalvardı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir genç, anne ve babasını darp ettikten sonra evlerini yakmaya çalıştı. Para vermedikleri zaman kendilerini darp ettiğini söyleyen annesi, 'Yeter artık sağken ölü olduk. Yalvarıyorum bizi bu çocuktan kurtarsınlar onu tedavi etsinler ya da hapse atsınlar.'' dedi

Alınan bilgiye göre olay, Adana merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir uyuşturucu kullanan Burhan E. (27) uyuşturucu alamayınca krize girdi.

İHA'da yer alan habere göre, bağımlı genç eve gelerek anne Fatma E. (55) ile baba İbrahim E.'den (61) para istedi. Ancak genç, anne ve babasından para alamayınca annesini darp etti. Burhan E. annesini darp edince araya babası girdi. Bu kez de Burhan E. babasının boğazına sarılarak onu boğmak istedi. Anne ve baba bir fırsatını bulup dışarı kaçtı.

Bunun üzerine krize giren genç, kapıyı kilitleyip evi yakmaya çalışı. Bu arada Burhan E. bir taraftan da poşet içine koyduğu uçucu maddeyi çekmeye başladı. Anne ve baba ise polisi aradı. Olay yerine gelen polis Burhan E.'yi ikna etmek için bir süre uğraştı. Burhan E. uçucu maddeyi alıp sakinleşince kapıyı açıp polise teslim oldu. Burhan E. aranması da olduğu için sağlık ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra polis merkezine götürüldü.

 ''SAĞKEN ÖLÜYÜZ''

Anne Fatma E. oğlunun 2 yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, "Uyuşturucuya Yeşiloba Mahallesi'nde alıştı. Oradan uyuşturucuyu alıp burada içiyor. Bizden uyuşturucu almak için sürekli para istiyor. Biz de vermeyince hem babasını hem beni dövüyor. Biz bunun elinden bıktık. Bir anne babaya bu kadar acı çektirilmez. Ne yaptıysak onu bu illetten kurtaramadık, bizi yaşarken mezara soktu. Sağken ölüyüz. Evimizi yakmaya çalıştı, beni ve babasını dövdü. Bize yardım edin. Yalvarırım artık dayanacak gücümüz kalmadı. Yalvarırım bunu devlet ya tedavi ettirsin ya da cezaevine götürsün. Biz bundan artık kurtulalım. İnsan evladının kötü olmasını ister mi, cezaevine girmesini ister mi ama biz artık bıktık. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Para vermediğimiz zaman bizi öldürmek istiyor" diye gözyaşlarına boğuldu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kendi oğlunu hapse atsınlar diye yalvardı
Ersun Yanal tekrar Fenerbahçe'de
Jacques ile Efendisi yeniden sahneleniyor
TSK'da yapılanan FETÖ'cülere şafak operasyonu
Kuzeyden Su Türk Voleyboluna resmi sponsor oldu
Derya Alabora ve Deniz Çakır'dan harika bir performans
Operasyon öncesi kahreden haber geldi; sınırda 1 asker şehit
Bunlara bir hal oldu önce Merkel sonra Theresa May
Yeni Asgari ücret toplantısı ikinci görüşme için toplanıyor
-
Çok Okunanlar
İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
MasterChef'ten kovulan Murat, canlı yayında kendini doğradı
MasterChef'ten kovulan Murat, canlı yayında kendini doğradı
Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari Ücret Zammı Kırmızı Çizgimiz
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari Ücret Zammı Kırmızı Çizgimiz
Şule Çet davasında Adli Tıp Raporu: Mirtazapin ölümü tetiklemiş olabilir
Şule Çet davasında Adli Tıp Raporu: Mirtazapin ölümü tetiklemiş olabilir
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Son Haberler
Kendi oğlunu hapse atsınlar diye yalvardı
Kendi oğlunu hapse atsınlar diye yalvardı
Ersun Yanal tekrar Fenerbahçe'de
Ersun Yanal tekrar Fenerbahçe'de
Jacques ile Efendisi yeniden sahneleniyor
Jacques ile Efendisi yeniden sahneleniyor
TSK'da yapılanan FETÖ'cülere şafak operasyonu
TSK'da yapılanan FETÖ'cülere şafak operasyonu
Kuzeyden Su Türk Voleyboluna resmi sponsor oldu
Kuzeyden Su Türk Voleyboluna resmi sponsor oldu
Derya Alabora ve Deniz Çakır'dan harika bir performans
Derya Alabora ve Deniz Çakır'dan harika bir performans
Operasyon öncesi kahreden haber geldi; sınırda 1 asker şehit
Operasyon öncesi kahreden haber geldi; sınırda 1 asker şehit
Bunlara bir hal oldu önce Merkel sonra Theresa May
Bunlara bir hal oldu önce Merkel sonra Theresa May
Yeni Asgari ücret toplantısı ikinci görüşme için toplanıyor
Yeni Asgari ücret toplantısı ikinci görüşme için toplanıyor
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Klavuz Tren Çarpıştı 43 Yaralı 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Klavuz Tren Çarpıştı 43 Yaralı 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu
Balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu
İYİ Parti ve CHP'den kritik görüşme
İYİ Parti ve CHP'den kritik görüşme

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji