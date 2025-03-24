Şişli'de Yeni Dönem Başladı: Kaymakam Ertürkmen Göreve Resmen Başladı

İstanbul’da yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve terör soruşturması, yerel yönetimlerde yeni gelişmelere neden olmaya devam ediyor. Bu süreçte, Şişli Belediyesi'nde önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Terör suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı.

Görevden Alma ve Soruşturmanın Arka Planı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran yolsuzluk ve terör bağlantılı soruşturmalarda yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmalar kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da ismi terörle bağlantılı suçlamalarla gündeme gelmişti. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçerek Şahan’ı görevden uzaklaştırdı.

Resul Emrah Şahan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte tutuklanmıştı. Şahan’ın tutuklanması, İçişleri Bakanlığı’nın görevden alma kararıyla birlikte resmileşti.

Kayyum Olarak Atanan İsim: Cevdet Ertürkmen

Görevden alma kararının hemen ardından, İçişleri Bakanlığı Şişli Belediyesi’ne yeni bir isim atadı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Böylece Şişli Belediyesi’nde resmi olarak kayyum dönemi başlamış oldu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, sabah erken saatlerde Şişli Belediyesi binasına giriş yaptı. Göreve başlamasının ardından resmi işlemleri yürütmek üzere makam odasına geçen Ertürkmen'in, çalışma masasındaki ilk görüntüsü kamuoyuyla paylaşıldı. Bu görüntü, Şişli Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından servis edildi.

Kamuoyuna Verilen Mesaj

Paylaşılan görüntüyle birlikte, Şişli’de devletin yönetim sorumluluğunun hızlı bir şekilde devralındığı mesajı verildi. Görev değişikliği sonrası belediye çalışmalarının aksamaması için yeni yönetim hızla devreye girdi. İçişleri Bakanlığı, sürecin anayasa ve ilgili kanunlar çerçevesinde yürütüldüğünü ve kamu düzeninin korunmasının esas olduğunu vurguladı.

Cevdet Ertürkmen’in belediye içinde mevcut hizmetlerin devamlılığını sağlamak, yasal süreçlere destek olmak ve kamu kaynaklarının güvenli yönetimini sağlamak amacıyla görevlendirildiği ifade edildi. Belediye personeline de bu geçiş sürecinde yasal çerçevede destek olmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Siyasi Tepkiler ve Kamuoyu

Kayyum ataması sonrası siyasi çevrelerden farklı tepkiler geldi. İktidar kanadı, soruşturmaların yasal süreçlerle yürütüldüğünü ve kamu düzeninin korunmasının esas olduğunu belirtti. Muhalefet cephesi ise sürecin siyasi baskı ile şekillendiğini ve seçilmiş iradenin yok sayıldığını öne sürdü.

Vatandaşlar ise belediye hizmetlerinin aksamaması ve belirsizliğin sona ermesi adına gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, halkın çoğunluğunun soruşturmanın adil yürütülmesi yönünde temennilerde bulunduğu görülüyor.

Yasal Süreç Devam Ediyor

Resul Emrah Şahan hakkındaki soruşturma kapsamında hem terör örgütüne yardım etmek hem de yolsuzluk ve çıkar amaçlı örgüt üyeliği gibi suçlamalar yer alıyor. Şahan’ın tutukluluğu süresince hukuki sürecin nasıl şekilleneceği ve yargı kararlarının ne yönde olacağı büyük merakla bekleniyor.