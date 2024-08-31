Son dakika kayıp Narin'in amcası Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan muhtar Salim Güran neden gözaltına alındı merak ediliyor.

Salim Güran neden gözaltına alındı?

Sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır'da yüksek sesle, Narin Güran'ın amcasının evinde ölü bulunduğu haberleri çıkmıştı. Emniyet Narin'in cansız bedenini buldu mu yoksa soruşturma için mi amca Salim Güran'ı gözaltına aldı merak ediliyor.

Ancak şu an için Narin'in amcasının evinde ölü bulundu haberleri gerçeği yansıtmıyor.

Diyarbakır'da kayıp kız son dakika!

Diyarbakır'da kayıp kız Narin'in amcasının gözaltına alınması sonrası Küçük Narin bulundu mu, ipucu mu var? Narin öldü mü soruları sıklıkla sorulmaya başlandı. Ancak henüz bir açıklama gelmedi.