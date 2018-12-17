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Kaçırıldığını sanan kadın taksiden atladı
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Asayiş - - Editör: Özge KESİCİ

Kaçırıldığını sanan kadın taksiden atladı

Yozgat'ta, hastaneye gitmek için bindiği taksiden kaçırıldığını zannederek atlayan kadın, ağır yaralandı.

İddiaya göre, Akdağmadeni ilçesinden Yozgat'a gelen D.G. (40), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gitmek istedi. 

Yozgat Şehir Hastanesi önündeki duraktan taksiye binen kadın, 11 Haziran'da yeni yerine taşınan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin eski binasını geçtikten sonra taksici A.Ö'ye "Nereye gidiyoruz?" diye sordu.

Taksicinin "Hastaneye gidiyoruz, geldiğimiz kadar daha yolumuz var." demesi üzerine bir anda panikleyen D.G, Sanayi Sitesi Kavşağı mevkisinde hareket halindeki taksinin arka kapısından atladı.

Başını refüje çarptı

Başını refüje çarparak ağır yaralanan D.G, ambulansla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taksi şoförü A.Ö. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yozgat Şehir Hastanesi önündeki durakta çalışan taksicilerden Samet Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın müşterinin saat 10.00 sıralarında taksi durağına gelip, üniversite hastanesine gitmek istediğini ve kaç liraya götürebileceklerini sorduğunu anlattı.

Kadına 60 liraya gideceklerini söylediğini dile getiren Sargın, "Müşteri, parasının olmadığını söyleyince yapılan pazarlık sonucunda 35 liraya anlaştık. Sıradaki taksici arkadaşımız da alıp hastaneye götürdü. O da yolda kendisini araçtan atmış." dedi.

Sargın, 25 yıldır taksicilik yaptığını ve başlarına ilk defa böyle bir şeyin geldiğini belirterek, "Bütün arkadaşlarımız güvenilir insanlardır, hiçbir zaman müşterisine zarar gelmez." diye konuştu.


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