Kaçak silah üreticilerine baskın

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yaklaşık 3 aydır takip edilen, silah kaçakçılığı yapan bir şebekenin imalatını yaptıkları tabancaları piyasaya sürdükleri bir ev ve iki iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alınırken, silah imalatı için kurulan fabrikada gerçeğini aratmayan ünlü bir marka tabancanın seri üretiminin yapıldığı görüldü.

Yapılan baskında;87 ruhsatsız tabanca, 120 tabanca sürgüsü, bin 500 tabanca gövdesi, 350 tabanca yayı, 500 yiv setli namlu, 12 silah kalıbı (Enjeksiyon ve döküm) 10 makine (Enjeksiyon, torna, erozyon, döküm, freze, pres, matkap), binlerce ufak metal veya plastik silah parçaları, yüzlerce muhtelif çaplarda fişek ele geçirildi.