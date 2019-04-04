İsviçre'den eylem için Diyarbakır'a gelen terörist yakalandı

PKK/KCK terör örgütü İsviçre'deki sözde Biel Kürt Toplum Merkezi eş başkanı ve örgüt adına çeşitli eylemlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldiği belirlenen H.M.'nin yakalanması için Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. H.M.'nin pazar günü İsviçre'ye döneceği bilgisini alan polis, harekete geçti. Ekipler, Diyarbakır Havalimanı'na gelen H.M.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye gönderilen H.M., çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.