Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde İstanbul'un geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, İstanbul'un son 5 yıllık dönemini 'fetret' olarak niteleyerek bu dönemi sona erdireceklerini vurguladı. 650 bin kişinin katıldığı mitingde konuşan Erdoğan, İstanbul'un kritik bir dönemeçte olduğunu belirterek, "Bugün İstanbul, sadece bana diyenlerle, sadece İstanbul diyenler arasında bir yol ayrımında bulunuyor." dedi.

Erdoğan, konuşmasında özellikle 31 Mart seçimlerine odaklandı. "Bu şehri, CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor." diyen Erdoğan, 1 Nisan'da İstanbul'un yeniden sahiplerine kavuşacağını ifade etti. İstanbullulara teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'na gösterdikleri destek için minnettarlığını dile getirdi ve daha yüksek oranlara ulaşmak için hedeflerinin 31 Mart'ta İstanbul'u muradına eriştirmek olduğunu söyledi.

Erdoğan, İstanbul'un 5 yıllık fetret devrini sonlandırarak şehirde eser ve hizmet siyasetini başlatacaklarını vurguladı. Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemin kapısını açacaklarını belirten Erdoğan, önlerindeki haftayı verimli geçirerek Türkiye'nin yüzyıl şehirleri için hazır olacaklarını dile getirdi.

Mitingde, İstanbul'un altyapı projeleri de önemli bir yer tuttu. Erdoğan, rakiplerinin metro projelerini sahiplenme çabalarına sert tepki göstererek, İstanbul'daki tüm metroların AK Parti hükümetinin eseri olduğunu vurguladı. Ayrıca, İstanbul'un son 5 yılda yaşadığı sorunlara değinerek, belediyecilikteki vizyon ve beceri eksikliğine dikkat çekti.

İstanbul'un önündeki en büyük önceliğin deprem olduğunu belirten Erdoğan, yeni dönemde bu konuya özel bir önem vereceklerini söyledi. Metro projelerinin hızlandırılacağını açıklayan Erdoğan, seçimlerin ardından İstanbul'daki ulaşım altyapısının geliştirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.