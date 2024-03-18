İstanbulkart Kullanıcılarına Müjde: Ramazan Boyunca Hesabınıza 150 TL Oruç Desteği Yatacak

İstanbulkart, kullanıcılarına Ramazan ayı boyunca geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, İstanbulkart sahipleri seçili marketlerde yapacakları alışverişlerde geri ödeme imkanından faydalanabilecekler. CarrefourSA, A101, Bim, Migros, Şok, Hakmar gibi marketlerde tek seferde 750 TL ve üzeri alışveriş yapanlara, ilk harcamalarında 75 TL ve ikinci harcamalarında da 75 TL olmak üzere toplamda 150 TL nakit iade ödemesi yapılacak.

Bu kampanya kapsamında, İstanbulkart kullanıcılarına özel olarak sunulan avantajlar arasında yer alıyor. Kampanya, 9 Nisan'a kadar devam edecek ve her kullanıcı sadece ilk 2 alışverişinde kampanyadan yararlanabilecek. Sosyal kart sahiplerinin bu kampanyadan faydalanamayacağına dikkat çekilirken, yapılan harcama işlemlerinin iptal edilmesi durumunda ödenen tutarların geri alınacağı belirtildi.

Geri ödeme tutarları, İstanbulkart'a otomatik olarak yüklenecek ve bu tutarlar sadece kartın mobil uygulaması veya belirlenen noktalarda kullanılabilecek. Ancak, bu geri ödemelerin nakit olarak talep edilemeyeceği önemle vurgulandı. İstanbulkart kullanıcıları, bu kampanya ile Ramazan alışverişlerinde ek bir avantaj elde etme fırsatına sahip olacaklar.