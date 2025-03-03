İstanbul Üniversitesi'nden Açıklama: Ekrem İmamoğlu’nun Diploma Soruşturması Hakkında Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasıyla ilgili “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Üniversite, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gönderilen yazıları aldıklarını ve gerekli incelemelerin yapılacağını duyurdu. Soruşturma süreci devam ederken, kamuoyu bu konuda net bir açıklama bekliyor.

İstanbul Üniversitesi’nden Açıklama

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, savcılık ve YÖK’ten gelen yazıların kendilerine ulaştığını belirtti. Üniversite, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir."

Bu açıklama, üniversitenin konuyla ilgili resmi inceleme başlattığını ve süreç tamamlandığında kamuoyuna detaylı bilgi verileceğini gösteriyor.

Soruşturma Süreci Nasıl Başladı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporda belirtilen tespitler üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, bu soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edildi. Başsavcılık, sürecin hızlandırılması için İstanbul Üniversitesi’nden konuyla ilgili detaylı bilgi talep etti. Soruşturmanın, İmamoğlu’nun belediye başkanlığı sürecinde aldığı kararların ve yetkilerin hukuka uygun olup olmadığıyla ilgili bir hukuki değerlendirme içerdiği belirtiliyor.

İmamoğlu’ndan Açıklama Gelecek mi?

Ekrem İmamoğlu cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önce benzer iddialara karşı net bir şekilde yanıt veren İmamoğlu’nun, konu hakkında basın toplantısı düzenleyerek iddialara karşı açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Siyasi çevreler ve kamuoyu, bu soruşturmanın sadece hukuki boyutuyla değil, aynı zamanda siyasi etkileriyle de yakından ilgileniyor. İmamoğlu’nun yerel seçim sürecindeki popülaritesi göz önüne alındığında, bu iddiaların siyasi sonuçlar doğurabileceği düşünülüyor.

Soruşturma Hukuki ve Siyasi Etkiler Taşıyor

Bu süreç, yalnızca bireysel bir hukuki mesele olmanın ötesinde, Türkiye’deki siyasi atmosferi de etkileyebilecek önemli bir konu haline geldi. Hukukçular, soruşturmanın sonuçlarının yalnızca İmamoğlu’nu değil, genel olarak yerel yönetimler ve siyasi mekanizmaları da ilgilendirdiğini belirtiyor.

İstanbul Üniversitesi’nin yapacağı inceleme, soruşturmanın seyrini doğrudan etkileyebilir. Eğer diploma ile ilgili sahtecilik iddiaları kanıtlanırsa, bu durum hukuki süreçleri tetikleyebilir ve İmamoğlu’nun siyasi kariyerini etkileyebilir. Ancak aksi bir sonuç çıkarsa, İmamoğlu üzerindeki iddialar düşecek ve bu durum kamuoyunda farklı bir yankı uyandıracaktır.

Sonuç ve Beklentiler

İstanbul Üniversitesi, konuyla ilgili incelemelerine devam ederken, kamuoyu soruşturmanın nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının gerçekliğiyle ilgili yürütülen bu soruşturma, önümüzdeki günlerde daha fazla gelişme ile gündeme gelebilir.

Sürecin siyasi ve hukuki sonuçları dikkatle takip edilirken, İstanbul Üniversitesi'nin yapacağı inceleme ve savcılığın alacağı karar belirleyici olacak. Kamuoyunun beklentisi, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve gerçeklerin ortaya çıkarılması yönünde.