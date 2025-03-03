Netanyahu'dan Hamas'a Sert Tehdit: Gazze'de Yeni Adımlar mı Atılacak?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinin ardından Hamas’a yönelik sert mesajlar verdi. Hamas’ın sunulan şartları kabul etmemesi ve İsrailli esirleri teslim etmemesi halinde İsrail’in “daha ileri adımlar” atacağını belirtti. Netanyahu’nun açıklamaları, bölgede gerilimin yeniden tırmanabileceğine dair endişeleri artırıyor.

Netanyahu’dan Hamas’a Açık Uyarı

İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Hamas’a yönelik sert ifadeler kullandı. İsrail’in ateşkes sürecine rağmen Hamas’ın esirleri serbest bırakmadığını öne süren Netanyahu, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ABD’nin desteğine de değinen Netanyahu, eski ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederek, İsrail’in Beyaz Saray’daki en büyük dostunun Trump olduğunu belirtti. Netanyahu, Trump’ın Gazze’deki çatışmalarda İsrail’e silah desteği sağladığını ve Hamas’a baskı yaparak esirlerin serbest bırakılması için çalıştığını iddia etti.

Gazze’de Ateşkes Sürecinde Kriz

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması tamamlandı. Ancak İsrail ve Hamas arasında ikinci aşamaya ilişkin müzakereler çıkmaza girdi. İsrail basını, Netanyahu’nun ikinci aşama müzakerelerini engellediğini öne sürdü.

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan yeni bir plan, 50 günlük geçici bir ateşkes sürecini ve Gazze’deki savaşın sona erdirilmesini öngörüyordu. Netanyahu, bu planın İsrail tarafından kabul edildiğini ancak Hamas’ın “kabul edilemez” taleplerde bulunduğunu savundu.

Netanyahu, Hamas’ın ateşkes sürecinde esirleri serbest bırakmaması durumunda İsrail’in daha sert adımlar atacağını belirtti. Bu açıklama, İsrail’in Gazze’ye yönelik yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

İsrail, Gazze’ye İnsani Yardımı Durdurdu

İsrail hükümeti, ateşkes sürecinin ilk aşamasının sona ermesinin ardından Gazze’ye insani yardım girişini durdurduğunu duyurdu. Netanyahu, bu kararın Hamas’ın esirleri serbest bırakmamasına bir tepki olarak alındığını öne sürdü.

Ancak Hamas, İsrail’in bu adımını sert bir şekilde eleştirerek, Gazze’deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının engellenmesini insani bir kriz olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları, İsrail’in insani yardımları durdurmasının bölgede açlık ve sağlık krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bölgede Gerilim Yeniden Tırmanabilir mi?

Netanyahu’nun açıklamaları ve İsrail’in Gazze’ye yönelik politikaları, bölgede gerilimin yeniden tırmanabileceğine işaret ediyor. İsrail’in Hamas’a yönelik daha sert askeri adımlar atabileceği yönündeki söylemler, bölgedeki çatışmaların yeniden alevlenebileceği endişesini doğurdu.

Ateşkes müzakerelerinin geleceği belirsizliğini korurken, Hamas ve İsrail arasında yaşanan gerginlik uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekmiş durumda. ABD’nin arabuluculuk girişimleri sürerken, tarafların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Sonuç

Netanyahu’nun Hamas’a yönelik tehditleri, İsrail’in Gazze’de daha sert askeri operasyonlar düzenleyebileceği ihtimalini gündeme getirdi. İsrail’in insani yardımları durdurması ise Gazze’deki krizi daha da derinleştiriyor. Bölgedeki gelişmeler, ateşkesin devam edip etmeyeceği ve esir takası müzakerelerinin nasıl ilerleyeceği konusunda kritik bir dönemeçte olduğumuzu gösteriyor.