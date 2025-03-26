İstanbul Belediyeleri Üzerindeki Yolsuzluk İddiaları Derinleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bazı CHP’li ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdı. Özellikle devam eden soruşturmalar kapsamında ortaya çıkan belgeler ve suçlamalar hakkında sert açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Yamyamlığın kitabı yazılmış” benzetmesiyle dikkat çekti.

Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Detaylar Ortaya Çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki belediyelere yönelik başlatılan yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasının ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Erdoğan’a göre, belediyelerde rüşvet, usulsüz işe alımlar, halkın özel bilgilerinin üçüncü taraflara satılması gibi birçok yasa dışı faaliyet tespit edildi. Devam eden soruşturmanın henüz yalnızca başlangıç aşamasında olduğunu ifade eden Erdoğan, “Heybede daha büyük turplar var” sözleriyle daha fazlasının yargı tarafından ortaya çıkarılacağını söyledi.

İç Hesaplaşma mı, Devletin Müdahalesi mi?

Cumhurbaşkanı, soruşturmalarda adı geçen kişilerin çoğunun CHP’li olduğunu ve bu bilgilerin önemli bir kısmının yine parti içinden geldiğini belirtti. Emniyete ve savcılığa bilgi akışının CHP’lilerin kendi içinden sağlandığını ifade eden Erdoğan, bunun bir tür iç hesaplaşma olduğunu öne sürdü. Bu sürece AK Parti'nin dahil edilmek istendiğini, ancak gerçekte durumun tamamen farklı olduğunu dile getirdi.

CHP Yönetimine Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alarak, yolsuzlukları ortaya çıkaranları değil, bu olayları kamuoyuna taşıyanları suçlayan bir anlayış sergilediğini belirtti. CHP'nin medya, sivil toplum ve çeşitli marjinal gruplar üzerinden kamuoyunu yanıltma çabasında olduğunu iddia eden Erdoğan, “Çalana değil, yakalayana kızıyorlar” ifadesiyle muhalefetin tavrını eleştirdi.

Ayrıca CHP'nin sokakları provoke etme çabasında olduğunu öne süren Erdoğan, “Sokakları terörize etmeyin, hukuki sürecin işleyişine saygı gösterin” çağrısında bulundu. Bu süreçte devlete düşen görevin hukuku eksiksiz işletmek olduğunu vurguladı.

Tarihi Eserlere Zarar Verildiği İddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin bazı eylemleri kapsamında tarihi kabristanların yıkıldığını da öne sürdü. Bu durumun kendisini derinden yaraladığını belirten Erdoğan, kültürel ve tarihi mirasın korunması gerektiğini, bu tür eylemlerin affedilemez olduğunu ifade etti.

Medya ve Boykot Tartışmaları

Erdoğan, Özgür Özel'in yerli ve milli medya kuruluşlarına yönelik boykot çağrılarını da eleştirdi. Yerli firmaları hedef alan açıklamaların Türkiye’nin ekonomisine zarar verdiğini savundu. CHP’nin geçmişte İsrail destekçisi şirketlere karşı sessiz kaldığını hatırlatan Erdoğan, şimdi ise millî değerlere saldırıldığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu ve Soğukkanlılık Çağrısı

Konuşmasının sonunda Erdoğan, yaşanan bu gelişmelere rağmen AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Türkiye Yüzyılı hedefinden sapmayacağını belirtti. Muhalefetin iç kargaşasına kapılmadan, halkın refahı ve ülkenin istikrarı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. “Bizans oyunlarına kapılmayacağız” diyen Erdoğan, toplumu kutuplaştırmaya çalışanlara karşı soğukkanlı ve sabırlı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan, yargının görevini yerine getirmesinin sağlanacağını, hukukun üstünlüğü ilkesinden asla sapılmayacağını ve bu süreçte herkesin hesap vereceğini belirterek konuşmasını tamamladı.