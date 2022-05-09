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İştah Kabartan Milyar Dolarlık Projeler Start Alıyor
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İştah Kabartan Milyar Dolarlık Projeler Start Alıyor

Dünya'nın en önemli finans uzmanlarından Andrea Brignone'yi Türkiye'ye getiren CNA Yatırım ve Danışmanlık Şirketi, başta hidrojenle çalışan Yeşil Gemi ve Jeotermal Enerjiyle ısınan Sera'lar olmak üzere, bir çok önemli proje'nin Türkiye'de hayata geçirilmesini sağlayacak.

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Dünya'nın en önemli finans uzmanlarından olan Andrea Brignone'yi Türkiye'ye getiren CNA Yatırım ve Danışmanlık Şirketi, bir çok önemli projenin Türkiye'de hayata geçirilmesini sağlayacak.

HİDROJENLE ÇALIŞAN YEŞİL GEMİ

Dünya'nın önde gelen finans danışmanlarından , Fransız vatandaşı Andrea Brignone, yatırım danışmanlık CNA'nın öncülüğünde gerçekleştirilecek bir dizi yatırım için Türkiye'ye geldi. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de yapılacak bir çok proje için finans kaynağı sağlayacak olan Brignone aralarında hidrojenle çalışan Yeşil Gemi'nin bulunduğu 8 projeye ön onay verdi.

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PARA MUSLUKLARINA ULAŞMAK ÖNEMLİ

Brignone'yu Türkiye'ye getiren CNA Yatırım Danışmanlık ve AYN İNşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yağlı, Brignone'nun Türkiye'ye gelmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Birçok fonun uluslararası bankalarla olan ilişkileri konusunda karar verici konumda olduğunu belirten Yağlı, Brignone'nun çok sayıda proje incelediğini ve Türkiye'de gerçekleşecek 8 projeye ön önay verdiğini söyledi. Bu projelerin dokümanlarının hızlıbir şekilde Mr. Brignone vasıtası ile uluslararası fonlara ulaşacağını söyleyen Yağlı, "Önümüzdeki dönemde bu projelerle Türkiye tek tek tanışacak" dedi.

HER BİRİ 500 MİLYON DOLAR

Bu projelerin her birinin 200 ila 500 milyon dolar arasında olduğunun altını çizen Yağlı, yeni projeleri de beklediğini ifade etti. Hakan Yağlı, "Özellikle gemi makineleri işletme mühendisi, enerji uzmanı Prof. Dr. Ziya Söğüt öncülüğünde sürdülen Yeşil Gemi Projesi, Türkiye'nin 10 farklı şehrinde inşa edilecek jeotermal sera projesi, Türkiye'nin güney kıyılarında inşa edilecek jeotermal sağlık adası projesi gibi önemli projeler fonlama konusunda ön mutabakat yaptığımız çalışmalar arasında. Bunun dışında projelerine finans arayan yeni girişimcileri de beklediğimizi belirtmek isterim. Türkiye'de firmamıza getirilen yatırım projelerini partner firmamız Bora Denetim, finansman tablolarını denetleyip fizibilite raporlarını hazırlayacak. Bu projeleri uluslararası fonlara göndereceğiz" dedi.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ

Uluslararası fonların ülkemize gelecek olmasının Türkiye'nin geleceğine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirten Yağlı, "Biz CNA olarak Brignone'yu Türkiye'ye getirerek ülkemizin yeni iş sahalarına sahip olması hususunda bir adım attık. Şimdi daha sağlıklı projelerle, ortak bir akılla geleceğe uzanma vakti. Önümüzdeki günlerde bu projelerin ayrıntılarını teker teker duymaya başlayacaksınız. Dünya'nın ekonomik olarak zor günlerden geçtiği bu günlerde, bu haber ulusumuz için de bir moral kaynağı olacaktır." şekilnde konuştu.

ANDREA BRİGNONE KİMDİR

50 yılı aşkın uluslararası finans dünyasında üst düzey farklı görevler yaptı. Avrupa'daki bir çok banka ve fonla ilgili finansal ilişkiler konusunda önemli bir görevi devam ettiren Brignone, dünyada bir çok fonun yönlendirilmesinde danışman ve karar verici olarak rol alıyor.

Meydan Laurese'un ekonomi konusundaki bölümlerini yazmış, 4 kitap ve 3 binden fazla ekonomik makale kaleme almış ünlü bir ekonomisttir.
25 yıl Sorbone ASAS Üniversitesi'nde dersler vermiş olan Brignone, Türkiye'de önemli yatırımların yönlendirilmesinde etkili bir isim olacak.
Brignone ayrıca Fransa'daki bir çok bankanın zaman zaman fonlarla ilişkileri hususunda yatırım danışmanlığı panelleri veriyor.


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