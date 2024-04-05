İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, İsrail istihbarat unsurlarına bilgi sızdıran 8 şüpheli, "Köstebek-3 Operasyonu" kapsamında yakalandı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün casusluk faaliyetlerine karşı etkin bir şekilde çalıştığını belirtti.

Şüphelilerin İsrail istihbarat unsurları ile temas kurduğu ve Türkiye'deki kişi ve şirketler hakkında topladıkları bilgileri bu istihbarat birimlerine aktardıklarının tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, bu casusluk faaliyetlerini gerçekleştirenlerin yakalanması için Köstebek-3 Operasyonu'nun düzenlendiğini bildirdi.

Yapılan operasyon sonucunda 8 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 2'sinin tutuklandığını ve 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, ülkenin milli birlik ve beraberliğine karşı gerçekleştirilmek istenen casusluk faaliyetlerine karşı kararlı bir tutum sergileneceğini vurguladı ve "Takipteyiz." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT personeli ve polis teşkilatını başarılı operasyonlarından dolayı tebrik eden Yerlikaya, ülkenin güvenliği ve milli çıkarlarına zarar vermek isteyenlere karşı mücadelede kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

