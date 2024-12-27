İskenderun’un Sahilleri Yeniden Hayat Buluyor: Büyük Proje Başlıyor

İskenderun Sahil Projesi ile bölge, çevreci ve güvenli bir tasarımla yeniden düzenlenecek. Halk, özlediği sahillere kavuşacak.

İskenderun Sahil Projesi Başlıyor: Modern ve Çevreci Düzenleme Geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın İskenderun ilçesinde hayata geçirilecek olan “İskenderun Sahil Projesi” ile bölgenin modern, güvenli ve çevreci bir sahile kavuşacağını duyurdu. Projenin temel atma töreni, 14.30’da düzenlenecek bir etkinlikle başlayacak.

İskenderun Sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak.



Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz.



Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz.



📍İskenderun… pic.twitter.com/DLF1ILAscC — Murat KURUM (@murat_kurum) December 27, 2024

Sahilde Yeniden Düzenleme Yapılacak

Hatay’da gerçekleşen büyük depremler sonrası İskenderun sahilinde oluşan hasarlar, projeyle onarılacak. Depremde yaklaşık 80 santimetre çökme yaşanan sahil şeridinde, öncelikle güvenlik önlemleri ve tahkimat çalışmaları yapılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle dalgakıranlar inşa edilmiş, ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek kapsamlı bir projeyi hayata geçirme kararı almıştı.

Projede Neler Var?

Bakan Murat Kurum’un açıklamalarına göre proje, 3,2 kilometrelik sahil şeridini kapsayacak. Doğal doku korunarak, vatandaşların sahil boyunca keyifli vakit geçirebilecekleri 26 ayrı sosyal donatı alanı inşa edilecek. Yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları ve dinlenme bölgeleriyle sahil, modern bir yaşam alanına dönüştürülecek.

Özlenen Sahiller Geri Dönüyor

Bakan Kurum, projenin sadece bir düzenleme değil, aynı zamanda halkın denizle buluşmasını sağlayan büyük bir yenilik olacağını belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İskenderunlular özledikleri sahillere yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci ve en konforlu haliyle birleştiriyoruz,” ifadelerini kullandı.

Deprem Sonrası Güvenli Yapılaşma Vurgusu

Depremler sonrası bölgedeki zemin değişiklikleri göz önünde bulundurularak, sahil projesi güvenlik açısından en üst seviyede tasarlandı. Yapıların deprem dayanıklılığı artırılarak gelecekte benzer olaylar karşısında koruma sağlanacak. Bölgenin altyapısı, su baskınları ve olası doğal afetlere karşı da güçlendirilecek.

Bakan Kurum’dan Sahada İncelemeler

Bakan Kurum, Hatay ziyareti kapsamında Kırıkhan, Antakya ve İskenderun’da inşaat alanlarında incelemelerde bulundu. Projenin detaylarını yerinde değerlendiren Bakan, çalışmaların hızla tamamlanacağını vurguladı. Sahil düzenlemesiyle bölge halkının sosyal ve kültürel faaliyetler için geniş alanlara kavuşacağını da sözlerine ekledi.

Sosyal Donatılarla Zenginleştirilecek

Projede yalnızca fiziksel düzenlemeler değil, aynı zamanda çevresel uyum ve sosyal yaşam alanları da ön planda tutuldu. Vatandaşlar için spor alanları, yürüyüş yolları ve çocuk parkları tasarlandı. Aynı zamanda yeşil alanlar, dinlenme noktaları ve açık hava etkinlik alanları da projeye dahil edildi.

Ekonomiye Katkı Sağlayacak

Bakanlık yetkilileri, projenin turizm açısından da bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yenilenen sahil şeridi, hem yerel halkın yaşam kalitesini artıracak hem de turistlerin ilgisini çekecek. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki esnafın iş potansiyelinin artması bekleniyor.

Tören İçin Geri Sayım Başladı

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, törene tüm İskenderunluları davet ederek projenin heyecanını paylaştı. Törenin ardından inşaat sürecinin hızla başlayacağı ve planlanan tarihlerde tamamlanacağı ifade edildi.