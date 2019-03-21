İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Celaliye'de konuştu

"Büyükçekmece halkı bana güvenirse buralar değişecek" diyen Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece halkı bana görev verirse buralar değişecek' dedi. Uysal, ‘Burası daha önce bir belde belediyesiydi, kapatıldı ve Büyükçekmece'ye bağlandı. Niye bağlandı? Bütçesi daha fazla olan ilçe belediyesi daha güzel hizmetler getirsin diye bağlandı. On senedir buralara hizmet geldi mi? Gelmedi. Tepecik'e, Kumburgaz'a, Mimarsinan'a da gelmedi” ifaderine yer verdi.

Metro ve metrobüsün Büyükçekmece'ye kadar uzatılacağını da yineleyen Uysal, “Beylikdüzü'nden Büyükçekmece'ye metrobüs getireceğiz. ‘Metrobüs Silivri'ye kadar uzayacak mı' dediler. Mümkün değil dedim. Niye? 600 bin yolcuya göre yapılmış ancak şu anda 950 bin yolcu biniyor. Silivri'ye uzattığımız zaman 400 bin yolcu daha gelecek. Şu anda var olan 950 bin yolcu binemeyecek. Ancak sözlerimin ikinci kısmını vatandaştan gizliyorlar. Oysa, ‘Metrobüse raylı sistem entegre olduğu zaman uzatabileceğiz' dedim. Raylı sistem entegre oldu mu? Geçen hafta biz Halkalı-Gebze banliyö hattını açtık. Bu kısmını anlatmıyorsun. Teknik olarak imkan var mıydı? Yoktu. İnşallah tamamlandı biz de getireceğiz. Sadece metrobüs mi gelecek? Hayır. İnşallah Yenikapı'dan başlayacak metro hattı Büyükçekmece merkeze kadar gelecek. Buralar çok güzel olacak. Buralar 2009'dan daha güzel olacak” dedi.