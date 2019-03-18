Hollanda saldırısını yapan kişi Türk çıktı...

Sabah saatlerinde Hollanda'nın Utrecht şehrinde 24 Ekim Meydanı'ndaki tramvay istasyonunda gerçekleştirilen silahlı saldırının 37 yaşındaki Türkiye doğumlu Gökmen Tanış'ın yaptığı ortaya çıktı.

Kamera kayıtlarından tespit edilen Tanış için, polisten "yaklaşmayın" uyarısı geldi.

NOS kanalından yapılan açıklamaya göre şüpheli olay yerinden araçla kaçtı. Polis okullara kapıların kapalı tutulması için uyarıda bulundu. Polis Yeni Zelanda saldırısından sonra özellikle camilere geniş koruma önlemi aldı.