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Hollanda camilere gözünü dikti
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Hollanda camilere gözünü dikti

Avrupada İslam düşmanlığı hareketlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın Belediye Başkanı Femke Halsene, vaazlarda kadınların aşağılandığı ve eşcinselliğin günah olduğunun savunulduğu camilerin kapatılacağını açıkladı.

Avrupada İslam düşmanlığı hareketlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın Belediye Başkanı Femke Halsene, vaazlarda kadınların aşağılandığı ve eşcinselliğin günah olduğunun savunulduğu camilerin kapatılacağını açıkladı.

 

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BBC'nin haberine göre Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanı olan Halsenma, yerel AT5 kanalına yapıtğı açıklamada kadın ve eşcinsellerin görüşleri sebebiyle son dönemde yoğun tartışmalara sebep olan camilere ilişkin görüşlerini ve rahatsızlıklarını ifade etti.

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Femke Halsema, camilerde vaaz veren imamların kadınları aşağılayan, eşcinselliğin günah olduğunu savunan vaazların verildiği camilere karşı harekete geçileceğinin sinyallerini verdi. Hatta görüşlerinde aşırılığa kaçarak bu tip vaazların devamı durumunda camileri kapatacağını öne sürdü.

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Amsterdam'ın inanç ve inancı yaşama özgürlügü prensiplerini benimsediğini belirten Halsema, kanala verdiği ropörtajda şunları söyledi;
"Ama biz köktendinciliğe hayır diyoruz. Fikirlerinizi başkalarına dayatırsanız, hukukun üstünlüğüne karşı saldırgan bir tutum takınırsanız, o hukuk devleti tarafından korunamazsınız. Amsterdam'da anti-demokratik vaazların verildiği bir kaç cami var. Onları yakından izliyoruz. Buna devam ederlerse bizimle ciddi sorun yaşayacaklar."


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