Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Haziran 2027 vadeli 15 milyar 125 milyon 830 bin liralık sabit getirili kira sertifikası ihracını tamamladı. Duyuru, Bakanlığın internet sitesinde kamuoyuna açıklandı.

Valör 18 Haziran, itfa 2027

İhraç edilen kira sertifikalarının valör tarihi 18 Haziran, itfa tarihi ise 16 Haziran 2027 olarak belirlendi. Söz konusu kira sertifikası, faizsiz borçlanma enstrümanları kapsamında yer alıyor ve yatırımcısına sabit getiri sağlıyor.

Bilgilendirme Merkez Bankası üzerinden yapılacak

Kira sertifikalarını almaya hak kazanan banka ve kamu kurumlarına satış tutarlarına ilişkin bilgiler, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İKS) aracılığıyla iletilecek.

Bu ihracatla birlikte Hazine, faizsiz finansman araçlarıyla kaynak çeşitliliğini artırma politikasını sürdürmüş oldu.