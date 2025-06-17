ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Piyasa beklentisi, üretimin bu dönemde sabit kalacağı yönündeydi. Nisan ayında ise sanayi üretimi yüzde 0,1 artış göstermişti.

İmalat sanayi sınırlı artış gösterdi

İmalat sanayi üretimi, mayıs ayında yüzde 0,1 oranında artarak beklentilere paralel bir seyir izledi. Bu kalemde nisan ayında yüzde 0,5’lik düşüş kaydedilmişti.

Kapasite kullanım oranı geriledi

Aynı dönemde kapasite kullanım oranı, 0,3 puanlık azalışla yüzde 77,4 seviyesine indi. Analistlerin beklentisi, bu oranın nisan ayındaki gibi yüzde 77,7 seviyesinde kalması yönündeydi.

Veriler üretimde ivme kaybına işaret ediyor

Sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerindeki gerileme, ABD üretim sektöründe yavaşlama sinyalleri olarak değerlendiriliyor. Veriler, Fed’in ekonomik aktivite ve enflasyon görünümüne ilişkin yaklaşımını şekillendirecek göstergeler arasında öne çıkıyor.