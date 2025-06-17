Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan başkanlık koltuğu için yapılan seçimde, başkan vekilliğine CHP’li Meclis Üyesi Sevil Aydar Yıldız getirildi.

Ceyhan Belediye Meclisi, vekil başkan seçimi için Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde toplandı. CHP grubu, meclis üyesi Sevil Aydar Yıldız’ı, AK Parti ve MHP grubu ise AK Parti’li Mustafa Kiraz’ı aday gösterdi.

Üçüncü turda seçildi

İlk iki turda adaylardan hiçbiri gerekli üçte iki çoğunluğa ulaşamayınca seçim 3. tura taşındı. Bu turda salt çoğunluk yeterli sayılırken, Sevil Aydar Yıldız 20 oyla başkan vekilliğine seçildi. Mustafa Kiraz ise 11 oyda kaldı.

“Ceyhan halkına hizmete devam edeceğiz”

Seçimin ardından Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslenen Yıldız, “Bu görevi Ceyhan halkı adına, adalet ve şeffaflık ilkeleriyle yürüteceğim. Kimseyi ayırmadan herkese hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Ne olmuştu?

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 Haziran’da tutuklanmış, ardından 5 Haziran’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Yerine vekil seçilmesi için Ceyhan Belediye Meclisi harekete geçmişti.