Rekabet Kurulu, özel gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda üç laboratuvarın analiz ücretlerini birlikte belirlediği ve rekabete duyarlı bilgi paylaştığı tespit edildi. Kurul, bu firmalara toplam 2 milyon 389 bin 75 lira idari para cezası verdi.

Fiyat anlaşması ve bilgi paylaşımı tespit edildi

Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre, soruşturma; laboratuvarlar arasında fiyat belirleme ve hassas bilgi paylaşımı yapıldığı şüphesiyle başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, şu üç firmanın rekabet kurallarını ihlal ettiği belirlendi:

Kalite Sistem Laboratuvarları AŞ

Veltia Laboratuvarı ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ

Southern Agricultural Services Tarım Ltd. Şti Gazze'de son 24 saatte 61 kişi daha yaşamını yitirdi İçeriği Görüntüle

Bu şirketlere, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Diğer iki firmaya ceza çıkmadı

Soruşturmada yer alan diğer iki laboratuvar için herhangi bir ihlal tespit edilmediği ve bu firmalar hakkında yaptırım uygulanmadığı bildirildi.

Kurumdan rekabet uyarısı

Rekabet Kurulu, özellikle gıda güvenliği alanında faaliyet gösteren laboratuvarların serbest piyasa koşullarına uygun şekilde hizmet sunmaları gerektiğini vurgulayarak, sektördeki tüm aktörleri rekabet kurallarına uyma konusunda bir kez daha uyardı.