Rekabet Kurulu, özel gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda üç laboratuvarın analiz ücretlerini birlikte belirlediği ve rekabete duyarlı bilgi paylaştığı tespit edildi. Kurul, bu firmalara toplam 2 milyon 389 bin 75 lira idari para cezası verdi.
Fiyat anlaşması ve bilgi paylaşımı tespit edildi
Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre, soruşturma; laboratuvarlar arasında fiyat belirleme ve hassas bilgi paylaşımı yapıldığı şüphesiyle başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, şu üç firmanın rekabet kurallarını ihlal ettiği belirlendi:
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Kalite Sistem Laboratuvarları AŞ
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Veltia Laboratuvarı ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ
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Southern Agricultural Services Tarım Ltd. Şti
Bu şirketlere, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı.
Diğer iki firmaya ceza çıkmadı
Soruşturmada yer alan diğer iki laboratuvar için herhangi bir ihlal tespit edilmediği ve bu firmalar hakkında yaptırım uygulanmadığı bildirildi.
Kurumdan rekabet uyarısı
Rekabet Kurulu, özellikle gıda güvenliği alanında faaliyet gösteren laboratuvarların serbest piyasa koşullarına uygun şekilde hizmet sunmaları gerektiğini vurgulayarak, sektördeki tüm aktörleri rekabet kurallarına uyma konusunda bir kez daha uyardı.