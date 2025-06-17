Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Özdağ’ın tahliyesine karar verdi.

Karar duruşmasına yoğun katılım

Silivri’de görülen duruşmada, Ümit Özdağ ve avukatlarının yanı sıra, siyasi isimler ve partililer de salondaydı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, CHP ve İYİ Parti’den bazı milletvekilleri ile çok sayıda partili, duruşmayı izledi. Özdağ salona girdiğinde, partililer İstiklal Marşı okudu.

Savcılık ceza talebini artırdı

Duruşmada söz alan yeni cumhuriyet savcısı, “zincirleme suç” hükümlerinin uygulanmasını talep ederek Özdağ için 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istedi. Savcı, Özdağ’ın paylaşımlarının halkın bir kesimini suça teşvik edebilecek nitelikte olduğunu öne sürdü.

Özdağ’dan sert tepki: “Hukuk adına öfkeliyim”

Son savunmasında suçlamaları reddeden Ümit Özdağ, iddianamede isminin açıkça geçmediğini, sunulan belgelerin yetersiz ve ilgisiz olduğunu savundu. “Ben 4,5 aydır içerideyim, ortada Ümit Özdağ’a dair tek bir delil bile yok. Hukuk adına öfkeliyim” dedi. Savcılığın lehine olan kanıtları görmezden geldiğini öne sürdü.

İddianamede neler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ’ın 34 farklı sosyal medya paylaşımının Suriyeliler ve diğer sığınmacılar hakkında “ayrımcılık ve nefret dili içerdiği” belirtildi. Paylaşımların Kayseri’de yaşanan olaylara zemin hazırladığı, halk arasında düşmanlık oluşturduğu iddia edildi.

Ayrıca, 18 Ağustos – 24 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan yeni paylaşımların da suç kapsamına girdiği, Özdağ’ın ayrımcı söylemleri sürdürdüğü öne sürüldü. İddianamede, TCK 53. madde kapsamında bazı siyasi haklarının da sınırlandırılması talep edildi.