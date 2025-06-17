İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 493’e yükseldi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 397 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralı sayısı 129 bini aştı

Aynı açıklamada toplam yaralı sayısının 129 bin 320 olduğu ifade edilirken, enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu kaydedildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sağlık altyapısının tamamen çöktüğünü ve hastanelerin kapasitelerinin çok üzerinde çalıştığını duyurdu.

Ateşkes sonrası saldırılar daha da yoğunlaştı

Gazze’de 19 Ocak’ta sağlanan kısa süreli ateşkesin, 18 Mart’ta İsrail’in yeniden başlattığı saldırılarla sona erdiği hatırlatılırken, bu tarihten itibaren 5 bin 194 kişinin öldüğü, 17 bin 729 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yardım bölgeleri de hedefte

Açıklamada dikkat çeken bir diğer veri ise insani yardım alanlarında yaşanan can kayıpları oldu. 27 Mayıs’tan bu yana, Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan dağıtım noktalarına düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 397 kişi hayatını kaybetti, en az 3 bin 31 kişi yaralandı.

Uluslararası tepkiler büyüyor

İsrail’in saldırıları hem sivillerin hem de insani yardım çalışanlarının hayatını tehlikeye atarken, Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası kuruluş bölgede yaşananları insani felaket olarak tanımlıyor. Gazze’de temel yaşam kaynaklarına erişim giderek zorlaşıyor.