Hasta çocuğu okula göndermek salgına yol açar

Kış aylarında çocuklarda sıklıkla rastlanan hastalıkları konuştuğumuz uzmanlar, bu hastalıklar ve korunma yöntemleriyle ilgili olarak bizlerle önemli detaylar paylaştı.

Öksürük, hırıltı, yüksek ateş gibi şikayetlerin çoğunlukla solunum hastalıklarının habercisi olduğunun altını çizen uzmanlar, bu belirtilerin önemsenmediği takdirde hele bir bünye alerjikse bronşit atakları ve kulak iltihaplarına dek pek çok hastalığın gözlemlendiğini vurguluyor.

Kış aylarında çocukların genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karşı karşıya olduğunu hatırlatan uzmanlar, günlerinin büyük bir kısmını okulda geçiren çocukların bu enfeksiyonları okulda kaptığını da işaret ediyor.

Enfeksiyonların bir numaralı dostunun steril olmayan ortamlar olduğunu vurgulayan uzmanlar, okul ortamında hızlı bir şekilde yayılan enfeksiyonlara karşı hijyen önlemlerinin üst seviyeye çıkartılması gerektiğini hatırlatıyor.

Kalabalık okul ortamında hijyenin pek mümkün olmadığını işaret eden uzmanlar, bu yüzden grip aşısının hastalıklardan korunmak adına şart olduğunu paylaşıyor. Sınıf ortamının sık sık havalandırılmasının, öksüren, hapşıran öğrencilerin ağızlarını elleri ile değil kolları ile kapatmasının öğretilmesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, kış aylarında bulaşıcı hastalıklardan korunmanın püf noktaları olduğunu bizlerle paylaştı.

Çocuğun hem çevresi hem de kendi sağlığı için hastalık dönemlerinde okula gitmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, ailelerin çocuklarını bu dönemde okula göndermemelileri gerektiğini de kaydediyor. Hasta çocukların okula gitmesinin diğer çocuklar için risk oluşturduğunu açıklayan uzmanlar, çocukların hastalıktan tamamen kurtulduktan sonra eğitime devam etmesini tavsiye ediyor.