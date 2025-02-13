Hamas, Esir Takası Anlaşmasını Uygulamaya Devam Edecek

Hamas, arabulucu ülkelerden gelen güvence üzerine İsrail ile yürütülen esir takası sürecini devam ettireceğini duyurdu. Açıklamada, İsrail’in anlaşmaya yönelik engellerinin kaldırılacağına dair verilen taahhütlerin ardından, Hamas’ın süreçte yer almaya devam edeceği belirtildi.

Hamas’tan Esir Takası Açıklaması

Hamas yetkilileri, arabulucu ülkeler tarafından kendilerine iletilen güvence sonrası esir takası anlaşmasına bağlı kalacaklarını açıkladı. İsrail’in süreci baltalayan tutumunun kaldırılacağı yönündeki taahhütlerin ardından, Hamas’ın anlaşmaya devam edeceği bildirildi.

Hamas’ın resmi kanalları üzerinden yapılan açıklamada, "Aldığımız güvence doğrultusunda esir takası sürecinin devamına karar verdik. İsrail’in süreci sekteye uğratan eylemlerinin kaldırılacağı ifade edilmiştir ve biz de bu doğrultuda hareket edeceğiz." denildi.

Arabulucu Ülkeler ve Sürecin Yönetimi

Mısır ve Katar başta olmak üzere birçok ülke, İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerin ilerlemesi için çaba sarf ediyor. Arabulucu ülkeler, özellikle Gazze’deki çatışmaların durması ve esirlerin serbest bırakılması yönünde baskı yapmaya devam ediyor.

Hamas, geçtiğimiz hafta İsrail’in anlaşma şartlarını ihlal ettiğini öne sürerek esir takası sürecini askıya almıştı. Ancak arabulucular tarafından yapılan girişimlerin ardından anlaşmanın sürdürülmesine karar verildi.

İsrail’in Tutumu ve Anlaşmanın Geleceği

İsrail tarafı, Hamas’ın sunduğu şartları kabul etmekte isteksiz davranırken, müzakerelerin ilerleyebilmesi için bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtiyor. İsrail hükümeti, Hamas’ın taleplerine tam olarak uymak yerine kendi güvenlik politikalarına uygun bir çerçevede hareket etmek istiyor.

Ancak uluslararası baskılar ve bölgesel denge, İsrail hükümetinin bu konuda daha esnek bir tutum sergilemesine neden olabilir. Özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri, bölgedeki tansiyonun düşmesi ve esirlerin serbest bırakılması konusunda İsrail’e çağrıda bulunuyor.

Sürecin Sonucu Ne Olacak?

Gözlemciler, Hamas’ın esir takası sürecine dönme kararının İsrail ile yürütülen müzakerelere nasıl yansıyacağını takip ediyor. Arabulucu ülkelerin çabalarının kalıcı bir çözüme dönüşüp dönüşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Hamas’ın bu yeni hamlesi, Gazze’de devam eden çatışmaların hafiflemesi ve esirlerin serbest bırakılması yönünde önemli bir adım olabilir. Ancak İsrail’in sürece nasıl yanıt vereceği ve taraflar arasında kalıcı bir uzlaşma olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.