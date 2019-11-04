Haluk Levent'in anne acısı

Yaptığı yardımlar ile her zaman ön planda olan Haluk Levent, annesini kaybetmesinin acısını yaşıyor.

Genel Başkanı olduğu Ahbap derneğiyle yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından annesinin vefat ettiğini duyurdu.

Twitter hesabından yardıma muhtaç insanların çağrılarına verdiği güzel desteklerle her fırsatta alkış toplayan Haluk Levent, annesini kaybetti. Güzel haberler verdiği Twitter hesabından bu sefer hayatının an acı haberlerinden biri paylaşan Levent "Dün gece annemiz Sabriye'yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli Sevinç yönetecek. Ahbap'lar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak... Yakında görüşürüz canlarım" dedi.

Haluk Levent'in paylaşımının altına binlerce baş sağlığı yorumları geldi.