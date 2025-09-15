Vuslat Doğan Sabancı Nereli ve Kaç Yaşında? Ali Sabancı’nın Eşi Kimdir?

Sabancı Ailesi’nin tanınmış üyelerinden Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı arasındaki boşanma süreci, çiftin yaşamlarını merak edenler için yeni bir tartışma konusu haline geldi. Evlilikleri boyunca 29 yıl birlikte olan çiftin ayrılığı, tazminat anlaşmazlıkları nedeniyle daha da dikkat çekici bir hale geldi. Bu gelişmelerle birlikte Vuslat Doğan Sabancı’nın kökeni, yaşı ve kariyeri hakkında birçok soru gündeme geldi. Peki Vuslat Doğan Sabancı kimdir? İşte detaylar...

Vuslat Doğan Sabancı’nın Hayatı

Vuslat Doğan Sabancı, 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Aydın Doğan ile Sema Doğan’ın ikinci kızı olan Sabancı, 4 kardeşiyle birlikte büyüdü. Kız kardeşleri arasında Hanzade Doğan Boyner, Begüm Doğan Faralyalı ve Arzuhan Doğan Yalçındağ yer almaktadır. Eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde başlayan Vuslat Doğan, daha sonra ABD’ye giderek Columbia Üniversitesi’nde Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yaptı. Bu eğitim, onun medya dünyasında sağlam bir kariyer inşa etmesine zemin hazırladı.

Kariyeri ve Sanat Faaliyetleri

Vuslat Doğan Sabancı, medya sektöründe önemli bir konumda bulunuyor. 2004-2008 yılları arasında Hürriyet Gazete Grubu'nda CEO olarak görev yaptı ve ardından 2008-2018 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. Doğan Ailesi'nin medya faaliyetlerinden çekilmesiyle 2018 yılında bu görevlerinden ayrıldı. Ayrıca, The New York Times ve The Wall Street Journal gibi önemli yayınlarda da görev almıştır.

Sanat alanında da aktif olan Vuslat Doğan Sabancı, multidisipliner bir sanatçı olarak çizim, heykel, yerleştirme ve hikâye anlatıcılığı gibi farklı alanlarda eserler üretmektedir. Vuslat Vakfı’nın kurucusu olarak sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlamaktadır.

Aile Hayatı ve Evliliği

Vuslat Doğan Sabancı, 1996 yılında Ali Sabancı ile evlenmiştir. Ali Sabancı, Sabancı Holding’in önde gelen isimlerinden biri olup, Esas Holding’in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. Evlilikleri boyunca birçok ortak projeye imza atan Vuslat Doğan ve Ali Sabancı’nın, boşanma sürecinin ilerlemesiyle birlikte ilişkileri son bulma aşamasına gelmiştir.

Vuslat Doğan Sabancı’nın kariyeri ve özel yaşamı, Türkiye’nin iş dünyasında önemli bir figür olarak dikkat çekmektedir. Boşanma süreci, onun hayatındaki yeni bir döneme işaret ederken, aynı zamanda kamuoyunun ilgisini de artırmıştır. Bu süreçte Vuslat Doğan Sabancı’nın kariyeri ve sosyal projeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin dikkatle takip ettiği bir dönem başlamıştır.