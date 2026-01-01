Dolar
42,9664 %0.08
Euro
50,6224 %0.03
Gram Altın
5.966,21 % 0,22
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Melek Mosso, Özel Hayatına Dair İtiraflarda Bulundu

Melek Mosso, Özel Hayatına Dair İtiraflarda Bulundu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Melek Mosso, Özel Hayatına Dair İtiraflarda Bulundu
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz ay oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile sona eren evliliği sonrası özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki yıl süren evliliklerinin ardından tek celsede anlaşmalı olarak boşanan Mosso, Kıbrıs'taki konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni Albüm Çalışmaları ve Konser Performansı

Melek Mosso, "Hayatım Kaymış", "İlletim" ve "Yeri Var" gibi hit şarkılarıyla tanınmakta. Kıbrıs'taki konserinde sahne performansını değerlendiren şarkıcı, "Sahnede bağ kuruyoruz. Konserime gelmeyi tercih ediyorlar, buna şükrediyorum. 2026'da daha çok şarkı çıkaracağız. Umarım albümümü bitirebilirim bu sene" şeklinde konuştu. Bu açıklama, dinleyicileri yeni müzik projeleri konusunda heyecanlandırdı.

Gelin Benzeri Kıyafeti ve Esprili İfadeleri

Konser sırasında gelinliği andıran beyaz bir kıyafet giymesi dikkat çekti. Mosso, "Bugün gelin gibi oldum. Gelin ata binmiş 'Yürü ya kulum' demiş" diyerek esprili bir dille kendisini tanımladı. Ayrıca, bu yıl farklı bir tarz denemek istediğini belirterek, "Bu yıl, 'Yeter artık kırmızı, yeşil ve gümüş...' dedim. Beyaz giymek istedim. Buradan nikâh masasına giderim artık" ifadelerini kullandı.

Boşanmanın Ardından Medeni Tavır

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’ın evliliği, 18 Ekim'de görülen duruşmada sona ermişti. Çift, boşanma gerekçesi olarak "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" ifadesini kullanmıştı. Boşanma davasının ardından adliye çıkışında birbirlerine sarılmaları, sosyal medyada gündem olurken, ikilinin medeni tavırları birçok takipçi tarafından takdirle karşılandı.

Ayrılık Sonrası Duygular

İki yıllık birlikteliğin ardından ayrılan Melek Mosso, bu süreç hakkında, "Her iki taraf da doğru ve mutlu çıkacağına emin. İkimiz de bu saatten sonra mutlu olacağız. Mantıklı bir karar verdik. Bu, sanatçı Melek Mosso ile alakalı değil; tamamen insanlıkla ilgili. İnanılmaz düzgün ve beyefendi bir adamla evlendim. El ele gidip, el ele ayrıldık" diyerek duygularını paylaştı. Bu açıklama, ayrılığın dostane bir şekilde gerçekleştiğini gösterdi.

#Melek Mosso
#Şarkıcı
#Serkan Sağdıç
Türkiye'de Ocak Ayında Hava Durumu Beklentileri
Türkiye'de Ocak Ayında Hava Durumu Beklentileri
#Gündem / 01 Ocak 2026
Dolar Bugün Kaç TL? 1 Ocak 2026 Dolar Ne Kadar?
Dolar Bugün Kaç TL? 1 Ocak 2026 Dolar Ne Kadar?
#Gündem / 01 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Manifest Üyesi Zeynep Oktay, ABD Bayrağını İmzalamadı
Manifest Üyesi Zeynep Oktay, ABD Bayrağını İmzalamadı
Magazin
Özcan Deniz'in Annesi Kadriye Deniz Hastaneye Kaldırıldı
Özcan Deniz'in Annesi Kadriye Deniz Hastaneye Kaldırıldı
İstanbul'da 1 Ocak'ta Meydana Gelen Sarsıntı: Deprem Mi Oldu?
İstanbul'da 1 Ocak'ta Meydana Gelen Sarsıntı: Deprem Mi Oldu?
1 Ocak 2026 Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar Oldu?
1 Ocak 2026 Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar Oldu?
Bursa'da Ekmeğe Zam Geldi! 2026 Bursa Güncel Ekmek Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Bursa'da Ekmeğe Zam Geldi! 2026 Bursa Güncel Ekmek Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajında "Terörsüz Türkiye" Vurgusu
Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajında "Terörsüz Türkiye" Vurgusu
Havacılık Tarihine Geçen Otonom İniş Uygulaması
Havacılık Tarihine Geçen Otonom İniş Uygulaması
Dünyanın En Zenginleri 2025'te Servetlerine Servet Kattı
Dünyanın En Zenginleri 2025'te Servetlerine Servet Kattı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft