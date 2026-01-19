Dolar
Ümit Karan'ın Uyuşturucu Testi Sonucu Açıklandı

Ümit Karan'ın Uyuşturucu Testi Sonucu Açıklandı

Yayınlanma
14
Ümit Karan'ın Uyuşturucu Testi Sonucu Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, eski futbolcu Ümit Karan ve Kütüphane adlı mekanın sahibi Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testleri pozitif sonuçlandı. Karan, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede, "Gece hayatım var ama uyuşturucuyu kabul etmem" açıklamasında bulundu.

Gözaltı Süreci ve Tutuklama

Ümit Karan, İstanbul'da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklandı. Karan'ın yaşadığı bu süreç, kamuoyunda geniş yankı buldu.

Test Sonuçları ve İfade

Bugün yapılan uyuşturucu testinde, Karan'ın kanda ve idrarda kokain maddesinin pozitif çıktığı bildirildi. Karan'ın hakimlik ifadesinde, "20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş.’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi. Karan, gece hayatına dair açıklamalarda bulunarak, uyuşturucu kullanmadığını ve bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İlişkiler ve Suçlamalar

Karan, yaşadığı olayda kendisine yönelik suçlamaların asılsız olduğunu iddia ederek, "Bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı" dedi. Ayrıca, eski sevgilisi Ş.'nin kendisiyle ilgili şizofrenik bir şekilde takıntı geliştirdiğini ve bu durumun ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu gelişmeler, Karan’ın kariyeri ve kişisel hayatı üzerindeki etkileri merak konusu olmaya devam ederken, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir soruşturma süreci yaşanıyor. Karan’ın dava süreci ve sonuçları, spor camiasında da geniş bir yankı bulacak gibi görünüyor.

