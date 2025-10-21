Ümit Dikbayır, CHP'ye Katılacak

İyi Parti'den ihraç edilen Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılacağı iddiaları gündeme geldi. 2023 yılında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in disiplin sürecine sevk ettiği Dikbayır, bu süreç sonrasında bağımsız bir milletvekili olarak siyasi kariyerine yön vermeye çalışıyordu. Söz konusu geçişin, partiler arası dinamikleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Rozet Töreni Bugün Gerçekleşecek

Dikbayır'ın CHP'ye katılacağına dair gelişmeler, sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarla desteklendi. CHP'li milletvekilleri Adnan Beker ve Cemal Enginyurt ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Dikbayır, "Sizinle birlikte yol yürümek benim için onurdur" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, Dikbayır'ın CHP'ye geçişinin kesinleştiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Özgür Özel ile Görüşme

Dikbayır'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği bir ziyareti de gündeme geldi. Adnan Beker, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Dikbayır ile birlikte Özgür Özel’i ziyaret ettiklerini belirtti. Beker, "Nazik ev sahipliği ve değerli sohbeti için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde ifadelerde bulundu.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin siyasi arenasında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Ümit Dikbayır’ın CHP’ye katılımı, partinin stratejileri ve politikaları üzerinde nasıl bir etki yaratacak sorusunu gündeme getiriyor. Bugünkü grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Dikbayır'a rozetinin takılacağı belirtiliyor. Siyasi partiler arasındaki bu tür geçişler, Türkiye'nin siyasi dinamikleri açısından önemli bir değişim anlamına gelebilir.