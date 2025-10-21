Dolar
41,9795 %0,23
Euro
48,7802 %0,44
Gram Altın
5.746,06 % -2,21
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Ümit Dikbayır, CHP'ye Katılacak

Ümit Dikbayır, CHP'ye Katılacak

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ümit Dikbayır, CHP'ye Katılacak
Okunma Süresi: 2 dk

İyi Parti'den ihraç edilen Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılacağı iddiaları gündeme geldi. 2023 yılında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in disiplin sürecine sevk ettiği Dikbayır, bu süreç sonrasında bağımsız bir milletvekili olarak siyasi kariyerine yön vermeye çalışıyordu. Söz konusu geçişin, partiler arası dinamikleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Rozet Töreni Bugün Gerçekleşecek

Dikbayır'ın CHP'ye katılacağına dair gelişmeler, sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarla desteklendi. CHP'li milletvekilleri Adnan Beker ve Cemal Enginyurt ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Dikbayır, "Sizinle birlikte yol yürümek benim için onurdur" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, Dikbayır'ın CHP'ye geçişinin kesinleştiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Özgür Özel ile Görüşme

Dikbayır'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği bir ziyareti de gündeme geldi. Adnan Beker, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Dikbayır ile birlikte Özgür Özel’i ziyaret ettiklerini belirtti. Beker, "Nazik ev sahipliği ve değerli sohbeti için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde ifadelerde bulundu.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin siyasi arenasında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Ümit Dikbayır’ın CHP’ye katılımı, partinin stratejileri ve politikaları üzerinde nasıl bir etki yaratacak sorusunu gündeme getiriyor. Bugünkü grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Dikbayır'a rozetinin takılacağı belirtiliyor. Siyasi partiler arasındaki bu tür geçişler, Türkiye'nin siyasi dinamikleri açısından önemli bir değişim anlamına gelebilir.

VGM Yükseköğrenim Burs Başvurusu Ne Zaman? 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu Nereden Yapılır?
VGM Yükseköğrenim Burs Başvurusu Ne Zaman? 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu Nereden Yapılır?
#Gündem / 21 Ekim 2025
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Gözaltı
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Gözaltı
#Gündem / 21 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Yasemin Nenni Kimdir? Yasemin Nenni'nin Hikâyesi
Yasemin Nenni Kimdir? Yasemin Nenni'nin Hikâyesi
Gündem
Barış Özcan Kimdir?
Barış Özcan Kimdir?
Diploma Davasında Salon Krizi: İmamoğlu Savunma Yapmak İstemedi
Diploma Davasında Salon Krizi: İmamoğlu Savunma Yapmak İstemedi
Natalie Portman Yine Türkiye'de!
Natalie Portman Yine Türkiye'de!
Amazon Web Services'teki Teknik Sorunlar Kullanıcıları Etkiliyor
Amazon Web Services'teki Teknik Sorunlar Kullanıcıları Etkiliyor
Fenerbahçe, VfB Stuttgart Maçı Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, VfB Stuttgart Maçı Hazırlıklarına Başladı
Tezgahlarda Hamsi Şenliği: Fiyatlar 70 Liraya Düştü
Tezgahlarda Hamsi Şenliği: Fiyatlar 70 Liraya Düştü
Kaçak Parfüm Operasyonu: Kütahya'da 1,5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Kaçak Parfüm Operasyonu: Kütahya'da 1,5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft