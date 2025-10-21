İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, bir web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle 1 milyar 200 milyon lira değerinde para transferi yapıldığı belirlendi. Toplam işlem hacminin ise 3 milyar 665 milyon lirayı aştığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 15 kişi gözaltına alındı.

Yasa Dışı Bahis Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 2023 yılı içinde www.paribahis849.com uzantılı web sitesinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla gerçekleştirilen para transferleri incelendi. Yapılan tespitlere göre, bu süreçte toplamda 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira gönderildiği ortaya çıktı.

Operasyonun Detayları

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen araştırmalar neticesinde, dört farklı teknoloji şirketinin HTS kayıtları ve mali durumları incelendi. Bu incelemeler sonucunda, şüphelilerin 14 kişilik ve 9 kişilik iki ayrı grup halinde hareket ettiği tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu belirlendi.

Gözaltı ve Devam Eden Çalışmalar

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin yanı sıra, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul'daki yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgili yürütülen bu soruşturma, kapsamlı bir şekilde sürdürülerek, suçun köklerine inilmeye çalışılmaktadır.