TÜSİAD ve Bankacılık Dünyasında Öne Çıkan İsim: Mehmet Ömer Arif Aras

Yayınlanma
14
Türk bankacılık sektörünün önemli figürlerinden biri olan Mehmet Ömer Arif Aras, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak dikkat çekmektedir. Finansbank'ın kuruluşunda yer alan Aras’ın kariyeri, eğitimi ve yaşamı hakkında pek çok kişi bilgi sahibi olmak istemektedir. Ömer Aras kimdir, nerelidir ve hangi alanlarda görev yapmaktadır? Bu sorular, bankacılık ve iş dünyasına ilgi duyan birçok kişi tarafından merak edilmektedir.

Ömer Aras'ın Hayatı ve Eğitimi

Mehmet Ömer Arif Aras, 8 Kasım 1954 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Ekonomi ve finans alanında eğitim alarak kariyerine yön veren Aras, Türkiye'de özel bankacılığın gelişiminde önemli rol oynamıştır. İlk, orta ve lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamlayan Aras, 1975 yılında İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur. Ardından, akademik kariyerine devam ederek 1978 yılında Syracuse Üniversitesi'nde yüksek lisans, 1981 yılında ise doktora derecesi almıştır. 1982-1984 yılları arasında Ohio State Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nde asistan profesör olarak görev yapmıştır.

Bankacılık Kariyeri ve Finansbank ile İlişkisi

Ömer Aras, 1984 yılında Citibank İstanbul’da kredi pazarlama yönetici adayı olarak bankacılık kariyerine adım atmıştır. 1987 yılında, Yapı Kredi Bankası’nda Menkul Değerler Bölüm Başkanlığı görevini üstlendikten sonra, aynı yıl Hüsnü Özyeğin ile birlikte Finansbank’ın kuruluşuna katılmıştır. Finansbank’da sırasıyla Genel Müdür Yardımcılığı (1987-1989) ve Genel Müdürlük (1989-1995) gibi üst düzey görevlerde bulunmuş, 1995 yılından itibaren ise yönetim kurulu üyesi ve murahhas üye olarak görev yapmaya devam etmiştir. 1995-2006 yılları arasında Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaparak, Finansbank’ın uluslararası iştiraklerinde de yönetim görevleri üstlenmiştir.

Uluslararası Deneyimi ve QNB Finansbank Dönemi

2006 yılında National Bank of Greece (NBG) tarafından Finansbank’ın satın alınmasının ardından, Aras önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, ardından 2010 yılında Yönetim Kurulu Başkanı ve Group CEO olarak atanmıştır. Bu dönemde NBG Yürütme Kurulu’na seçilmiş ve Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Makedonya ve Arnavutluk bankalarının yönetiminden sorumlu olmuştur. 2016 yılında Qatar National Bank (QNB) Finansbank’ı satın aldıktan sonra, banka QNB Finansbank adını almış ve Aras, yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam etmiştir.

Sivil Toplum ve Kurumsal Görevleri

Ömer Aras, sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol almıştır. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Divanı Başkan Yardımcılığı, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Hüsnü Özyeğin Vakfı Mütevelli Heyeti gibi birçok önemli kuruluşta görev yapmaktadır. Ayrıca, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Galata Business Angels gibi organizasyonlarda da yer almaktadır.

Aile Hayatı

Ömer Aras, 1980 yılında Feyza Aras ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştur. Aile hayatı, iş yaşamıyla dengede tutmaya özen gösteren Aras, özel yaşamında da aktif bir birey olarak dikkat çekmektedir.

