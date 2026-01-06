Dolar
43,0427 %0.04
Euro
50,3302 %-0.3
Gram Altın
6.202,21 % 0,90
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Açıklandı: Birinciliği Kaptırmadı

Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Açıklandı: Birinciliği Kaptırmadı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Açıklandı: Birinciliği Kaptırmadı
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye genelinde gerçekleştirilen IQ testleri ve eğitim göstergelerinin dikkate alındığı bir çalışma, ülkenin en zeki şehirlerini belirlemek amacıyla hazırlanan zeka haritasını kamuoyuna sundu. Bu yılki sıralamada, birçok kişinin tahmin edemeyeceği bir sonuç ortaya çıktı ve zirvede Eskişehir yer aldı. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler ise listenin üst sıralarında konumlanmakla birlikte, birinciliği elde edemedi.

Zeka Haritasının Detayları

Çalışma, Türkiye’nin 25 ilinin ortalama IQ puanlarını kapsayan verilerle oluşturuldu. Bu veriler, çeşitli eğitim göstergeleri ile birleştirilerek bir zeka profili oluşturuldu. Aşağıda yer alan sıralamada, her ilin ortalama IQ puanı belirtilmiştir. Özellikle Eskişehir’in en yüksek puanı alması, şehirdeki eğitim standartlarının ve uygulanan politikaların etkisini gözler önüne seriyor.

İlk 25 Şehir ve Ortalama IQ Puanları

Listeye göre, Türkiye’nin en zeki şehirleri şu şekilde sıralandı:

1. Eskişehir: 105.20

2. Ankara: 104.91

3. İzmir: 104.51

4. Muğla: 104.12

5. Çanakkale: 104.02

6. İstanbul: 104.02

7. Kocaeli: 103.85

8. Balıkesir: 103.59

9. Bursa: 103.47

10. Kırklareli: 103.38

11. Trabzon: 103.37

12. Antalya: 103.29

13. Tekirdağ: 102.82

14. Zonguldak: 102.68

15. Yalova: 102.58

16. Karaman: 102.52

17. Uşak: 102.37

18. Konya: 102.36

19. Rize: 102.32

20. Denizli: 102.14

21. Bartın: 102.13

22. Sakarya: 101.78

23. Kırşehir: 101.74

24. Kütahya: 101.65

25. Kayseri: 101.42

Sonuç ve Önemi

Bu çalışma, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki eğitim seviyeleri ve zeka profilini ortaya koyarak, yerel yönetimlerin eğitim politikalarının gözden geçirilmesine ve geliştirilmesine olanak tanıyor. Eğitim alanında yapılacak iyileştirmeler, şehirlerin bu tür sıralamalarda daha üst sıralara çıkmasına katkıda bulunabilir. Eğitimdeki kalite artışı, uzun vadede toplumsal gelişim ve ekonomik kalkınma açısından önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

#Ankara
#Eskişehir
#İstanbul
#İzmir
#Konya
LGS 2026 Ne Zaman? MEB Sınav Tarihini Açıkladı
LGS 2026 Ne Zaman? MEB Sınav Tarihini Açıkladı
#Gündem / 06 Ocak 2026
Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan Teklifini Reddettiğini Açıkladı
Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan Teklifini Reddettiğini Açıkladı
#Magazin / 06 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması: Gözaltına Alınanlar Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi
Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması: Gözaltına Alınanlar Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi
Gündem
6 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Sarsıntıların Ayrıntıları
6 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Sarsıntıların Ayrıntıları
Kapalıçarşı Merkezli Kara Para Ağına Dördüncü Dalga Operasyon: 80 Gözaltı
Kapalıçarşı Merkezli Kara Para Ağına Dördüncü Dalga Operasyon: 80 Gözaltı
Maduro’yu ABD’ye Teslim Eden Kişi Belli Oldu
Maduro’yu ABD’ye Teslim Eden Kişi Belli Oldu
TV Yayın Akışı 5 Ocak Pazartesi: Hangi Diziler Ekranda?
TV Yayın Akışı 5 Ocak Pazartesi: Hangi Diziler Ekranda?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
Türk Güzeller Dünya Listesini Salladı! 2025'in En Güzelleri Arasında 7 Yıldızımız Var
Türk Güzeller Dünya Listesini Salladı! 2025'in En Güzelleri Arasında 7 Yıldızımız Var
2026 Yılı İçin Yurt Dışından Getirilen Telefonların IMEI Kayıt Ücreti Belirlendi
2026 Yılı İçin Yurt Dışından Getirilen Telefonların IMEI Kayıt Ücreti Belirlendi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft