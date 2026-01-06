Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Açıklandı: Birinciliği Kaptırmadı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen IQ testleri ve eğitim göstergelerinin dikkate alındığı bir çalışma, ülkenin en zeki şehirlerini belirlemek amacıyla hazırlanan zeka haritasını kamuoyuna sundu. Bu yılki sıralamada, birçok kişinin tahmin edemeyeceği bir sonuç ortaya çıktı ve zirvede Eskişehir yer aldı. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler ise listenin üst sıralarında konumlanmakla birlikte, birinciliği elde edemedi.

Zeka Haritasının Detayları

Çalışma, Türkiye’nin 25 ilinin ortalama IQ puanlarını kapsayan verilerle oluşturuldu. Bu veriler, çeşitli eğitim göstergeleri ile birleştirilerek bir zeka profili oluşturuldu. Aşağıda yer alan sıralamada, her ilin ortalama IQ puanı belirtilmiştir. Özellikle Eskişehir’in en yüksek puanı alması, şehirdeki eğitim standartlarının ve uygulanan politikaların etkisini gözler önüne seriyor.

İlk 25 Şehir ve Ortalama IQ Puanları

Listeye göre, Türkiye’nin en zeki şehirleri şu şekilde sıralandı:

1. Eskişehir: 105.20

2. Ankara: 104.91

3. İzmir: 104.51

4. Muğla: 104.12

5. Çanakkale: 104.02

6. İstanbul: 104.02

7. Kocaeli: 103.85

8. Balıkesir: 103.59

9. Bursa: 103.47

10. Kırklareli: 103.38

11. Trabzon: 103.37

12. Antalya: 103.29

13. Tekirdağ: 102.82

14. Zonguldak: 102.68

15. Yalova: 102.58

16. Karaman: 102.52

17. Uşak: 102.37

18. Konya: 102.36

19. Rize: 102.32

20. Denizli: 102.14

21. Bartın: 102.13

22. Sakarya: 101.78

23. Kırşehir: 101.74

24. Kütahya: 101.65

25. Kayseri: 101.42

Sonuç ve Önemi

Bu çalışma, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki eğitim seviyeleri ve zeka profilini ortaya koyarak, yerel yönetimlerin eğitim politikalarının gözden geçirilmesine ve geliştirilmesine olanak tanıyor. Eğitim alanında yapılacak iyileştirmeler, şehirlerin bu tür sıralamalarda daha üst sıralara çıkmasına katkıda bulunabilir. Eğitimdeki kalite artışı, uzun vadede toplumsal gelişim ve ekonomik kalkınma açısından önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır.