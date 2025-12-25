Türkiye Beyaza Bürünecek: Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık 2025 Perşembe günü için yayımladığı hava durumu raporunda, Türkiye genelinde soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağına dair önemli uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul'da yarın akşamdan itibaren sıcaklıkların düşmesi ve hafta sonu boyunca kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Ülkenin farklı bölgelerinde de yağmur ve kar yağışları etkili olacak.

Ülke Genelinde Hava Durumu

Yayımlanan rapora göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde de yağışların görülmesi öngörülüyor. Artvin ve Ardahan çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgesel Yağış Tahminleri

Batı Akdeniz ve Mersin'in batı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar olabileceği ve bu durumun sel ve su baskınlarına yol açabileceği konusunda uyarılar yapıldı. İç Anadolu Bölgesi'nde ise pus ve yer yer sis bekleniyor, bu da sürüş güvenliğini etkileyebilir. Örneğin, Ankara'da hava durumu 9°C, Eskişehir'de ise 7°C olarak tahmin ediliyor.

İstanbul'da Kar Uyarısı

İstanbul için yapılan uyarılara göre, 26 Aralık Cuma günü itibarıyla bölgenin soğuk ve yağışlı hava koşullarının etkisi altına girmesi bekleniyor. Cuma günü Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı yağmur yağması öngörülürken, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren yağışlar karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde devam edecek. İstanbul’un Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. 29 Aralık Pazartesi günü ise il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı olabileceği tahmin ediliyor.

Diğer Bölgelerde Hava Durumu

Marmara Bölgesi genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Bursa'da 14°C, Çanakkale'de de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise İzmir 17°C, Muğla 13°C gibi sıcaklıklarla parçalı bulutlu bir hava etkisi altında olacak. İç Anadolu Bölgesi'nde de benzer şekilde, Kayseri ve Konya'nın hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de ise Zonguldak ve Düzce çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Ardahan çevrelerinde kar yağışları öngörülüyor. Buzlanma ve don olayları da dikkat çekiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise daha sıcak ve parçalı bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Tüm bu hava durumu tahminleri, vatandaşların ve özellikle ulaşımda bulunanların dikkatli olmalarını gerektiriyor.