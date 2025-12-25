Dolar
42,8505 %0.01
Euro
50,9195 %0.01
Gram Altın
6.170,75 % 0,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Türkiye Beyaza Bürünecek: Kar Yağışı Bekleniyor

Türkiye Beyaza Bürünecek: Kar Yağışı Bekleniyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Türkiye Beyaza Bürünecek: Kar Yağışı Bekleniyor
Okunma Süresi: 3 dk

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık 2025 Perşembe günü için yayımladığı hava durumu raporunda, Türkiye genelinde soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağına dair önemli uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul'da yarın akşamdan itibaren sıcaklıkların düşmesi ve hafta sonu boyunca kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Ülkenin farklı bölgelerinde de yağmur ve kar yağışları etkili olacak.

Ülke Genelinde Hava Durumu

Yayımlanan rapora göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde de yağışların görülmesi öngörülüyor. Artvin ve Ardahan çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgesel Yağış Tahminleri

Batı Akdeniz ve Mersin'in batı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar olabileceği ve bu durumun sel ve su baskınlarına yol açabileceği konusunda uyarılar yapıldı. İç Anadolu Bölgesi'nde ise pus ve yer yer sis bekleniyor, bu da sürüş güvenliğini etkileyebilir. Örneğin, Ankara'da hava durumu 9°C, Eskişehir'de ise 7°C olarak tahmin ediliyor.

İstanbul'da Kar Uyarısı

İstanbul için yapılan uyarılara göre, 26 Aralık Cuma günü itibarıyla bölgenin soğuk ve yağışlı hava koşullarının etkisi altına girmesi bekleniyor. Cuma günü Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı yağmur yağması öngörülürken, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren yağışlar karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde devam edecek. İstanbul’un Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. 29 Aralık Pazartesi günü ise il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı olabileceği tahmin ediliyor.

Diğer Bölgelerde Hava Durumu

Marmara Bölgesi genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Bursa'da 14°C, Çanakkale'de de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise İzmir 17°C, Muğla 13°C gibi sıcaklıklarla parçalı bulutlu bir hava etkisi altında olacak. İç Anadolu Bölgesi'nde de benzer şekilde, Kayseri ve Konya'nın hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de ise Zonguldak ve Düzce çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Ardahan çevrelerinde kar yağışları öngörülüyor. Buzlanma ve don olayları da dikkat çekiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise daha sıcak ve parçalı bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Tüm bu hava durumu tahminleri, vatandaşların ve özellikle ulaşımda bulunanların dikkatli olmalarını gerektiriyor.

#Hava Durumu
#İstanbul
#Meteoroloji
25 Aralık 2025 Dolar Kuru Ne Kadar Oldu?
25 Aralık 2025 Dolar Kuru Ne Kadar Oldu?
#Gündem / 25 Aralık 2025
Ankara'da FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 20 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara'da FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 20 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
#Gündem / 25 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
25 Aralık 2025 Perşembe: Anlık Altın Fiyatları
25 Aralık 2025 Perşembe: Anlık Altın Fiyatları
Gündem
Regaip Kandili 2025: Tarih ve Önemi
Regaip Kandili 2025: Tarih ve Önemi
Dervişoğlu: Teröristi Ya Enterne Edersiniz Ya da Cezaevine Entegre Edersiniz
Dervişoğlu: Teröristi Ya Enterne Edersiniz Ya da Cezaevine Entegre Edersiniz
Güllü'nün Kızı Tuğyan'a Cezaevinde Dayak İddiası
Güllü'nün Kızı Tuğyan'a Cezaevinde Dayak İddiası
Eski Rockstar Çalışanı Açıkladı: GTA 6 Fiyatı Ne Olacak?
Eski Rockstar Çalışanı Açıkladı: GTA 6 Fiyatı Ne Olacak?
Okçulukta ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı
Okçulukta ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı
Afyonkarahisar'da Besicilere Yönelik Denetim Uygulamaları Devam Ediyor
Afyonkarahisar'da Besicilere Yönelik Denetim Uygulamaları Devam Ediyor
Erdoğan'dan Partililere 'Kibir' Uyarısı
Erdoğan'dan Partililere 'Kibir' Uyarısı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft