Tuana İyigör Kimdir? Fatih Keleş ile İlişkisi Ne?

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan isimlerden biri olan Tuana İyigör hakkında dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre, İyigör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile bir ilişki içindeydi. Peki, Tuana İyigör kimdir ve bu süreçteki rolü nedir?

Tuana İyigör'ün Geçmişi ve Kimliği

Tuana İyigör, son dönemdeki uyuşturucu operasyonları nedeniyle adı sıkça anılan bir isim haline geldi. İyigör’ün, “Akrep” kod adıyla bilindiği ve bu ismin altında çeşitli suçlamalarla gündeme geldiği belirtildi. Yapılan araştırmalara göre, İyigör’ün Fatih Keleş ile bağlantılı olduğu ve elde edilen paralarla lüks yaşam standartlarına sahip olduğu iddia edildi. Bu durum, operasyonun kapsamını genişleten unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Fatih Keleş ile İlişkisi

Operasyon öncesinde Tuana İyigör ile Fatih Keleş’in sevgili oldukları iddiaları gündeme geldi. Bu ilişki, iki isim arasındaki bağlantıyı daha da kuvvetlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor. İyigör’ün daha önceki soruşturmalarda tutuklanan Ayşe Sağlam ile de ilişkisi olduğu ve bu kişinin Keleş ile birlikte uyuşturucu ve fuhuş partilerine katıldığı tespit edildi. Bu durum, Keleş’in adının karıştığı başka bir skandalı da gündeme getirmiş oldu.

Uyuşturucu Operasyonları ve Gözaltılar

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları, son günlerde artan suç oranları ve uyuşturucu ticareti ile mücadele çerçevesinde yürütülmektedir. Gözaltına alınan Tuana İyigör, bu operasyonların önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. İlgili birimler, operasyonların sadece bireysel suçlulara yönelik olmadığını, daha geniş bir örgüt yapısını hedef aldığını vurguluyor. Bu bağlamda İyigör’ün durumu, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında daha fazla bilgi sağlayabilir.