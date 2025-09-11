Dolar
Tolunay Ören Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Tolunay Ören Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Yayınlanma
14
Tolunay Ören Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?
Okunma Süresi: 2 dk

İçerik üreticisi Tolunay Ören, yasa dışı şans oyunlarının reklamını yaptığı iddialarıyla gündeme geldi. YouTube'da 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Ören hakkında, "yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şu anda arama motorlarında Tolunay Ören'in kimliği ve gözaltına alınma nedenine dair detaylar araştırılmakta.

Tolunay Ören Kimdir?

Tolunay Ören, 12 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 28 yaşında olacak olan Ören, Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Oyun odaklı içerikleriyle öne çıkan Tolunay Ören, YouTube, TikTok ve Kick gibi sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir. Özellikle CS:GO, FIFA ve GTA gibi popüler oyunlar üzerine yaptığı yayınlarla tanınmaktadır.

Tolunay Ören'in Özel Hayatı

Ören, 2021 yılında uzun süreli partneri Özden Günay ile evlenmiştir. Sosyal medya platformlarında birlikte içerikler üreten çift, takipçilerine eğlenceli anlarını sunarak dikkat çekmektedir. Özellikle vlog çekimleri ile ikili, sosyal medyada sıkça gündeme gelen isimlerden biri haline gelmiştir.

Tolunay Ören Neden Gözaltına Alındı?

Tolunay Ören, İstanbul merkezli "Sanal Kasa Operasyonu" çerçevesinde gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yayıncıların "KeyDrop" isimli site üzerinden sanal kasa açarak kullanıcıları kumara teşvik ettikleri iddia edilmiştir. Bu nedenle Tolunay Ören hakkında dava açılmıştır.

Tolunay Ören Tutuklandı mı?

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören, gözaltında bulunmaktadır ancak tutuklanmamıştır. Hakkında, "yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. Olayın gelişimi ve hukuki süreç, kamuoyunun dikkatini çekerken, Ören'in sosyal medya üzerindeki etkisi ve takipçi kitlesi de merak konusu olmaya devam etmektedir.

