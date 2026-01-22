Dolar
TOKİ Adana Kura Çekilişi Ne Zaman? 2026 TOKİ Adana Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ'nin 2026 yılı sosyal konut projeleri kapsamındaki Adana'da inşa edilecek konutlar, büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Adana'da toplam 12 bin 400 konut için başvuru yapan vatandaşlar, kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Ev sahibi olma hayali kuran birçok kişi, TOKİ'nin resmi açıklamalarını bekliyor. Bu bağlamda, TOKİ Adana kura çekim tarihine dair bilgiler ve sonuçların açıklanacağı gün hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Kura Süreci ve Beklentiler

TOKİ, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşaatı projesini sürdürmekte ve Adana bu projelerden biri olarak öne çıkıyor. Adana'da yapılacak konutlar için kura çekilişine dair henüz resmi bir tarih belirlenmiş değil. Ancak, mevcut kura sürecinde bu haftanın son çekilişi 25 Ocak Pazar günü Giresun ilinde gerçekleştirilecek. Yeni haftaya ait kura takviminin ise TOKİ tarafından 26 Ocak tarihinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kura Sonuçları ve Sorgulama İmkanları

TOKİ'nin gerçekleştirdiği kura çekimleri sonrasında, vatandaşlar il bazında kura sonuçlarını sorgulayabiliyor. Adana'da yapılacak kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuru sahipleri isim listesine ulaşabilecek. Kura sonuçlarını sorgulamak için ilgili bağlantılara tıklayarak, başvurduğunuz ildeki isim listesini görüntüleyebilirsiniz. Bu süreç, vatandaşların ev sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlayacak.

Adana'daki sosyal konut projelerine olan ilgi, bölgedeki konut ihtiyacını da gözler önüne seriyor. TOKİ'nin bu projeyle birlikte, hem konut arzını artırmayı hem de sosyal konut ihtiyacını karşılamayı hedeflediği ifade ediliyor. Dolayısıyla, Adana'daki kura sürecinin ne zaman başlayacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı, bölgedeki birçok kişi için büyük bir önem taşıyor. Resmi açıklamaların ardından, vatandaşların bu süreci yakından takip etmesi bekleniyor.

