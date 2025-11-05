TOGG Kasım Ayı İndirimleri ve Finansman Fırsatları

TOGG, Kasım ayı için belirlediği fiyat listesi ve finansman seçeneklerini açıkladı. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olarak dikkat çeken TOGG'un T10F ve T10X modelleri, bu ay özel kampanyalarla otomobil sahibi olmak isteyenler için cazip hale geldi. Peki, TOGG’un hangi modelleri ne kadara satılacak? İşte detaylar.

TOGG T10F ve T10X Modellerinin Kasım Ayı Fiyatları

Kasım ayında TOGG'un T10F ve T10X modelleri için belirlenen fiyatlar şu şekildedir:

T10F Fiyat Listesi

TOGG T10F V2 modeli için fiyatlar 800.000 TL’den başlarken, 1.700.000 TL’ye kadar çıkmaktadır. 0 faizli kampanya ile bireysel kullanıcılar, T10F V2’yi 12 ay vade ile aylık 66.667 TL ödeyerek satın alabilir. Ek olarak, 1.700.000 TL değerindeki T10F V2 modelini ise 48 ay vade ile %2,57 faiz oranıyla almak mümkün. T10F 4More modeli için de benzer finansman seçenekleri sunulmaktadır; 800.000 TL fiyatla 12 ay 0 faiz avantajı veya 1.500.000 TL için 36 ay %2,52 faiz oranı tercih edilebilir.

T10X Fiyat Listesi

TOGG T10X modeli de benzer fiyat aralıklarına sahiptir. T10X V2, 800.000 TL'den başlayan fiyatlarla 12 ay 0 faiz avantajı sunarken, 1.700.000 TL'lik model için 48 ay %2,57 faiz oranı uygulanmaktadır. T10X 4More modeli ise 800.000 TL'den 12 ay 0 faizle veya 1.500.000 TL için 36 ay %2,52 faizle satın alınabilir.

Finansman Koşulları ve Ödeme Seçenekleri

TOGG, bireysel kullanıcılar için cazip finansman seçenekleri sunmaktadır. T10F ve T10X modellerinin her ikisi de 0 faizli kampanyalarla dikkat çekiyor. Bireysel kullanıcılar için 800.000 TL’ye kadar olan modeller, 12 ay vade ile 0 faizle alınabilirken, daha yüksek fiyatlı modeller için farklı faiz oranları ve vade seçenekleri bulunuyor. Kurumsal kullanıcılar için ise T10F V2 modeli 1.900.000 TL fiyatla 48 ay %2,75 faizle sunulmaktadır.

2026 Yılına Ait Fiyatlar

2026 yılına ait TOGG T10F fiyat listesi de güncellenmiştir. V1 RWD Standart Menzil modeli 1.878.000 TL, V1 RWD Uzun Menzil 2.188.000 TL, V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL ve V2 4More modelinin fiyatı ise 3.133.641 TL olarak belirlenmiştir. TOGG T10X için de benzer fiyatlar geçerlidir; V1 RWD Standart Menzil 1.862.000 TL, V1 RWD Uzun Menzil 2.172.000 TL, V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL ve V2 4More Obsidiyen modeli 3.133.641 TL’dir.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin otomotiv sektöründe yerli üretimin artışını ve elektrikli otomobillere olan ilgiyi artırmaktadır. TOGG'un sunduğu cazip fiyatlar ve finansman fırsatları, otomobil sahibi olmayı kolaylaştıran bir seçenek olarak öne çıkıyor.