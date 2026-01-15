Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
TEM Otoyolu'nda Yangın: Araç Hurdaya Döndü

TEM Otoyolu'nda Yangın: Araç Hurdaya Döndü

14
14
TEM Otoyolu'nda Yangın: Araç Hurdaya Döndü
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'un TEM Otoyolu'nda meydana gelen bir yangın, sürücüsü ve çevredeki diğer sürücüler için korku dolu anlara neden oldu. Saat 11.00 sıralarında Esenkent mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında başlayan yangın, sürücünün hızlı ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçti. Ancak alevler, aracı kullanılamaz hale getirdi.

Yangının Başlangıcı ve Sürücünün Müdahalesi

Edirne istikametinde ilerleyen otomobilin motor kısmından aniden yoğun dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, tehlikenin farkında olarak aracını hemen emniyet şeridine çekti ve güvenli bir şekilde araçtan inmeyi başardı. Bu soğukkanlı davranış, olası bir can kaybının önüne geçti.

Olay Yeri ve Gelen Yardım Ekipleri

Sürücünün durumu bildirmesi ile birlikte, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını düzenlemeye yönelik önlemler aldı. Yoğun dumanların yükseldiği alanda, itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Yangının Sonucu ve Araç Durumu

Yangın söndürüldükten sonra, otomobilin durumu incelendi. Alevlerin etkisiyle araç tamamen hurdaya döndü ve kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından, TEM Otoyolu üzerindeki trafik bir süre aksadı, ancak ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde durum kısa sürede normale döndü. Bu olay, sürücülerin dikkatli olmalarının ve hızlı hareket etmenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

