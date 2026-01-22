Suriye Sınırında Türk Bayrağına Yönelik Saldırı: MSB'den Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından gerçekleştirilen Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık, bu saldırının "organize bir provokasyon" olduğunu vurguladı ve olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

MSB'den Suriye İle İlgili Açıklama

MSB, Suriye'deki mevcut duruma dair yaptığı açıklamada, Suriye Hükûmeti'nin Halep'ten başlayarak diğer bölgelere yayılan bir terörle mücadele operasyonu yürüttüğünü ifade etti. Bu operasyonların amacı, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşların can güvenliğini teminat altına almak olarak açıklandı. Ayrıca, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) 10 Mart ve 18 Ocak'taki mutabakatlara uyması gerektiği, bu durumun Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Bakanlık, Türkiye’nin "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesine bağlı kalarak Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadeleye ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edeceğini de duyurdu.

Nusaybin'deki Saldırı Organize Bir Provokasyon

Nusaybin sınır hattında meydana gelen olayla ilgili olarak Bakanlık, bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından gerçekleştirilen yasa dışı sınır geçişi teşebbüsü ve Türk bayrağına yönelik saldırının, milletin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyon olduğunu bildirdi. Olayın faillerinin devlet kurumları tarafından tespit edildiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca, yaşanan olayla ilgili olarak idari tahkikatın hemen başlatıldığı bildirildi.

Suriye'deki Operasyonlar ve Güvenlik Gelişmeleri

MSB, Suriye'deki güvenlik durumuna ve operasyonlara dair daha fazla bilgi sunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke içinde huzur, güvenlik ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında, geride bıraktığımız hafta üç PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Ayrıca, sınırlarımızda ve ötesinde mayın, el yapımı patlayıcı, mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Son haftada imha edilen tünel uzunluğu 752 kilometreye ulaşmış durumda.

Gelecek İhtimalleri ve Uygulamalar

MSB, Gazze Planı'nın ikinci aşamasına geçiş sürecine de değinerek, Filistinli Teknokrat Komitenin kurulmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için İsrail’in çabalara uyum sağlaması ve ateşkes ihlallerinden kaçınması gerektiği ifade edildi.

Son olarak, MSB, personel ve askerî öğrenci alım süreçlerine ilişkin önemli tarihleri duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik başvuruların 25 Ocak’ta sona ereceği, Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının ise 29 Ocak’a kadar yapılabileceği aktarıldı.