Dolar
42,0565 %0,34
Euro
48,5374 %0,61
Gram Altın
5.412,39 % -0,33
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Suç Makineleri Türkiye'ye İade Edildi

Suç Makineleri Türkiye'ye İade Edildi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Suç Makineleri Türkiye'ye İade Edildi
Okunma Süresi: 2 dk

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bir operasyonda Kırmızı Bülten ile aranan 11 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Yakalanan şahısların, ağır suçlar arasında yer alan "Tasarlayarak Öldürme", "Çocuğun Cinsel İstismarı", "Yağma" ve "Uyuşturucu Ticareti" gibi suçlarla arandığı bildirildi.

Uluslararası Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinasyonunda gerçekleştirilen bu operasyon, uluslararası iş birliği çerçevesinde hayata geçirildi. Adalet Bakanlığı, İstihbarat Teşkilatı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı gibi çeşitli birimlerin iş birliği ile yürütüldü.

Yakalanan Suçlular ve İade Edildikleri Ülkeler

Operasyon sonucunda Türkiye'ye iade edilen şahısların arandığı suçlar ve geldikleri ülkeler şu şekildedir: Gürcistan'dan 6 kişi, "Bilişim Sistemleri Kullanılarak Dolandırıcılık", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Silahla Yağmaya Teşebbüs" gibi suçlarla aranmaktaydı. Almanya'dan Türkiye'ye getirilen 3 kişi ise, "Silahla Birden Fazla Kişi ile Konutta Yağma", "Kasten Öldürme" ve "Uyuşturucu Ticareti Yapma veya Sağlama" suçları nedeniyle Kırmızı Bültenle aranıyordu. Ayrıca, Arnavutluk'tan bir kişi "Tasarlayarak Öldürme", "Ruhsatsız Silah Bulundurma" ve "Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından yakalanarak ülkeye geri getirildi. Belçika'dan ise "Hırsızlık" ve "Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından aranan bir şahıs, operasyon kapsamında Türkiye'ye iade edildi.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu başarılı operasyonun ardından, emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti. Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası iş birliği ve suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

#Ali Yerlikaya
Hafta Sonu Altın Fiyatları Ne Kadar? 2 Kasım 2025 Pazar Gram ve Çeyrek Altın Fiyatı
Hafta Sonu Altın Fiyatları Ne Kadar? 2 Kasım 2025 Pazar Gram ve Çeyrek Altın Fiyatı
#Gündem / 02 Kasım 2025
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Kırmızı Bültenle Aranan 11 Suçlu Yakalandı
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Kırmızı Bültenle Aranan 11 Suçlu Yakalandı
#Gündem / 02 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Döviz Piyasasında Son Durum: 2 Kasım 2023 Güncel Fiyatlar
Döviz Piyasasında Son Durum: 2 Kasım 2023 Güncel Fiyatlar
Gündem
Engin Çağlar Kimdir, Kaç Yaşındaydı? Engin Çağlar Neden, Nasıl Öldü? Cenaze Töreni Ne Zaman, Saat Kaçta, Nerede Düzenlenecek?
Engin Çağlar Kimdir, Kaç Yaşındaydı? Engin Çağlar Neden, Nasıl Öldü? Cenaze Töreni Ne Zaman, Saat Kaçta, Nerede Düzenlenecek?
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan: "Dünyanın Lideri Bir Cumhurbaşkanımız Var"
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan: "Dünyanın Lideri Bir Cumhurbaşkanımız Var"
Usta Oyuncu Engin Çağlar Hayatını Kaybetti
Usta Oyuncu Engin Çağlar Hayatını Kaybetti
Bir Robotla Yaşamaya Hazır Mısınız? Ev İşleri İnsansı Robota Emanet
Bir Robotla Yaşamaya Hazır Mısınız? Ev İşleri İnsansı Robota Emanet
Süper Lig'de Kritik Derbi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Karşılaşıyor
Süper Lig'de Kritik Derbi: Beşiktaş ve Fenerbahçe Karşılaşıyor
Adana Valisi Köşger, Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesini İnceledi
Adana Valisi Köşger, Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesini İnceledi
Bakan Yerlikaya: “Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 550 bini buldu”
Bakan Yerlikaya: “Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 550 bini buldu”
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft