Suç Makineleri Türkiye'ye İade Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bir operasyonda Kırmızı Bülten ile aranan 11 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Yakalanan şahısların, ağır suçlar arasında yer alan "Tasarlayarak Öldürme", "Çocuğun Cinsel İstismarı", "Yağma" ve "Uyuşturucu Ticareti" gibi suçlarla arandığı bildirildi.

Uluslararası Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinasyonunda gerçekleştirilen bu operasyon, uluslararası iş birliği çerçevesinde hayata geçirildi. Adalet Bakanlığı, İstihbarat Teşkilatı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı gibi çeşitli birimlerin iş birliği ile yürütüldü.

Yakalanan Suçlular ve İade Edildikleri Ülkeler

Operasyon sonucunda Türkiye'ye iade edilen şahısların arandığı suçlar ve geldikleri ülkeler şu şekildedir: Gürcistan'dan 6 kişi, "Bilişim Sistemleri Kullanılarak Dolandırıcılık", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Silahla Yağmaya Teşebbüs" gibi suçlarla aranmaktaydı. Almanya'dan Türkiye'ye getirilen 3 kişi ise, "Silahla Birden Fazla Kişi ile Konutta Yağma", "Kasten Öldürme" ve "Uyuşturucu Ticareti Yapma veya Sağlama" suçları nedeniyle Kırmızı Bültenle aranıyordu. Ayrıca, Arnavutluk'tan bir kişi "Tasarlayarak Öldürme", "Ruhsatsız Silah Bulundurma" ve "Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından yakalanarak ülkeye geri getirildi. Belçika'dan ise "Hırsızlık" ve "Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından aranan bir şahıs, operasyon kapsamında Türkiye'ye iade edildi.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu başarılı operasyonun ardından, emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti. Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası iş birliği ve suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.