Sözleşmeli Personel İçin Yarı Zamanlı Çalışma Düzenlemesi

Sözleşmeli Personel İçin Yarı Zamanlı Çalışma Düzenlemesi

Yayınlanma
14
Sözleşmeli Personel İçin Yarı Zamanlı Çalışma Düzenlemesi
Okunma Süresi: 2 dk

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile sözleşmeli personel istihdamına yönelik esaslar yeniden belirlendi. Bu değişiklikle birlikte, doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personel için de geçerli olacağı duyuruldu. Yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Yeni Düzenlemeler Neleri Kapsıyor?

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde sözleşmeli personel alımında uygulanacak yöntemler güncellenmiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu da bu kapsamda ilgili mevzuat içerisinde yer almıştır. SSB tarafından yapılacak personel alımlarında, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, ilan edilen pozisyon sayısının üç katına kadar aday, giriş sınavına davet edilebilecektir. Alımlar, başkanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştirilecek sözlü veya sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna dayanacaktır.

Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı

Devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı, sözleşmeli personel için de benzer şekilde uygulanacaktır. Ancak, bu haktan yararlanamayacak personeller, hizmet gereksinimleri, pozisyon unvanları veya kurum bazlı ihtiyaçlar dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecektir. Bu durum, kurumların işleyişine ve ihtiyaçlarına göre esneklik sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslardaki değişikliğin ailelerin yanında olma vizyonu doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu çerçevesinde, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Bu yeni düzenlemenin ülke ve aileler için hayırlı olmasını diledi.

Yorumlar
