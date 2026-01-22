Soğuk Mevsimde Doğru Beslenmek Şart!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, vücut enerji depolama eğiliminde artış göstermekte ve bu durum kilo kontrolünü zorlaştırabilmektedir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, kış mevsiminde sağlıklı kalmak ve bağışıklığı güçlendirmek için doğru beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekti. Yiğit, soğuk havaların metabolizmanın çalışma şeklini etkilediğini ve dikkatli beslenmenin gerekliliğini vurguladı.

Vücudun Enerji İhtiyacı Artıyor

Hava sıcaklıklarının düşmesi, vücudun ısı dengesini sağlamak için daha fazla enerji talep etmesine neden olmaktadır. Uzman Yiğit, "Soğuk mevsimde vücut, yağ depolamaya daha yatkın hale gelebiliyor" dedi. Bu durum, özellikle karbonhidrat ve yağ içeren besinlere yönelimi artırmakta ve iştahın yükselmesine yol açmaktadır. Kontrolsüz beslenme, istenmeyen kilo artışlarına sebep olabilmektedir. Yiğit, erkeklerde vücut yağ oranının yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30'un üzerinde olmasının sağlık açısından olumsuz kabul edildiğini belirtti.

Yeterli Su Tüketiminin Önemi

Soğuk aylarda vücut ısısını korumak için yeterli su tüketimi hayati bir öneme sahiptir. Yiğit, "Sadece çay ve kahve gibi sıcak içeceklerden su ihtiyacını karşılamak yeterli değildir. Günlük en az 1,5-2 litre su, sade olarak tüketilmelidir" ifadelerini kullandı. Su tüketiminin iştah kontrolüne de olumlu etkileri olduğunu hatırlatan Yiğit, özellikle büyük şehirlerde yaşayanların fiziksel aktivite düzeyinin kısıtlı olabileceğini ve bu nedenle düzenli yürüyüşlerin önemini vurguladı. Yeterli fiziksel aktivitenin, kış aylarında hastalıklardan korunmaya ve ruh halinin iyileşmesine yardımcı olacağını belirtti.

Vitamin ve Mineral Alımına Dikkat

Kış mevsiminde yeterli vitamin ve mineral alımının sağlanması için günde en az üç porsiyon meyve yenilmesi ve tuzsuz çiğ kuruyemişlerin diyetin bir parçası haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, bu besinlerin gün içinde tüketilmesinin önemine dikkat çekti. Bağırsak sağlığını desteklemek amacıyla yoğurt, kefir ve tarhana gibi probiyotik besinlerin de diyetin bir parçası olarak yer alması gerektiğini söyledi. Ayrıca, atıştırmalıkların porsiyon kontrolü sağlamak adına küçük tabaklarda sunulması gerektiğini belirtti.

Bağışıklık Sistemi İçin Dengeli Beslenme

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için dengeli beslenmenin önemine değinen Yiğit, C ve E vitaminleri ile çinko ve demirin bağışıklığı destekleyen temel besin ögeleri olduğunu aktardı. İşlenmemiş kırmızı et, hindi eti ve balık gibi protein kaynakları ile yeterli sebze ve meyve tüketiminin sağlanmasının kritik olduğunu vurguladı. Son yıllarda multivitamin kullanımının arttığını kaydeden Yiğit, vitaminlerin doğal besinlerden alındığında daha etkili olduğunu belirtti. Yetersiz beslenme durumunda multivitamin desteklerinin tercih edilebileceğini, ancak bunların bakanlık onayına sahip olması gerektiğini ifade etti.

Yiğit, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve hareketli bir yaşam tarzının, kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Ayrıca, şekerli ve tuzlu gıdaların aşırı tüketiminin bağışıklığı zayıflatabileceğine dikkat çekti. Doğru beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri, soğuk mevsimde sağlığı korumanın anahtarı olarak öne çıkmaktadır.