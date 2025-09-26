Dolar
Euro
Gram Altın
Sanatçı Güllü'nün Cenaze Programı Belli Oldu

Sanatçı Güllü'nün Cenaze Programı Belli Oldu

Sanatçı Güllü'nün Cenaze Programı Belli Oldu
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, tanınmış arabesk sanatçısı Güllü, 51 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Gül Tut olan sanatçının, saat 03.00 sularında Harmanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. kat terasından düştüğü bildirildi. Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde, Güllü’nün ölümüyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.

Olayın Detayları ve Soruşturma Süreci

Yalova Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, sanatçının ikametinde kızı ve kızının arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği sırada camdan düştüğü bilgisine yer verildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Güllü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'yüksekten düşme' olayı üzerine gerekli tahkikatı başlattı.

Cenaze Törenine Dair Ayrıntılar

Güllü'nün vefatı, sevenleri ve hayranları arasında derin bir üzüntüye neden oldu. Yapılan otopsinin ardından, sanatçının cenazesi yarın defnedilecek. Cenaze namazı, Tuzla Merkez Camii’nde öğle namazından sonra kılınacak ve Güllü, annesinin yanına defnedilecektir. Hayranları, bu son görevlerinde sanatçıyı yalnız bırakmamak için cenaze törenine katılma arzusunda bulunmaktadır.

İddialar ve Kamuoyu Tepkisi

Güllü'nün ani ölümü, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara yol açtı. İntihar iddiaları gündeme gelirken, yetkililer bu konuda net bir açıklama yapmadı. Güllü, Türk müzik sahnesinde önemli bir yere sahipti ve hayatı boyunca birçok hit şarkıya imza atmıştı. Sanatçının kaybı, müzik dünyasında büyük bir boşluk yaratırken, sevenleri tarafından da her zaman hatırlanacak.

