Sağlık Kurumlarında Yönetici Baskısı: Çalışanlar Zor Durumda

Kamu sağlık kurumlarında bazı sözleşmeli yöneticilerin tutumları, sağlık çalışanlarını zor bir duruma soktu. Bu durum, çalışanların mobbing, ayrımcılık ve kayırmacılık gibi olumsuz uygulamalarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Yaşanan olaylar, sağlık çalışanlarının psikolojik baskı altında olduğunu gösteriyor.

Yönetim ve Çalışanlar Arasındaki İletişim Sorunları

Bir sağlık kurumunda yaşanan bir olay, bu baskıcı tutumların somut bir örneğini oluşturuyor. İlimiz merkezinde bulunan bir hastanede, 4/D’li sürekli işçi kadrosunda görev yapan bir personel, yaşlı ve ileri derecede Alzheimer hastası olan aile bireyine bakmak için çalıştığı kurumdan geçici görevlendirme talep etti. Hastane yönetimi, bu talebi uygun bulmasına rağmen, İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanlığı tarafından iki kez reddedildi. Reddin gerekçeleri ise belirsiz kaldı.

İktidar Partisi Milletvekillerinin Rolü

Personelin bu olumsuz durumu karşısında, bir yakını devreye girerek iktidar partisinin milletvekillerine ulaşmaya çalıştı. Hastanın durumu kritik olduğundan, "Vicdanını dinle vekilim, siz olsanız ne yaparsınız?" şeklinde bir mesaj gönderdi. Ancak milletvekillerinden beklenen yanıt gelmedi. Daha sonra, başka bir milletvekiline gönderilen mesajda, "Personel Hizmetleri Müdürü Lütfi Çiftçi izin vermiyormuş. İl Sağlık Müdürü bile haberdar değil!" denilerek, duruma dikkat çekildi.

Basına Bilgi Verme Tehdidi ve Yönetim Tepkisi

Hastanın yakını, durumu basına bildireceğini belirttiğinde, sağlık kurumunun yönetimi harekete geçti. Bu durum, yetkilileri hızla konuya müdahil olmaya yönlendirdi. Personelden tekrar dilekçe yazması istendi. Ancak, durumun nasıl sonuçlandığına dair henüz bir bilgi mevcut değil. Çalışanın talebinin kabul edilip edilmediği, belirsizliğini koruyor.

Yaşanan bu olay, kamu sağlık kurumlarındaki yönetim pratiklerinin ve çalışan haklarının sorgulanmasına neden oluyor. Sağlık çalışanlarının, haklarını aramak için ne denli zorluklarla karşılaştığını gözler önüne seriyor. Olayın takipçisi olunacak ve gelişmeler izlenecektir.