Sağlık Bakanlığı Promosyon Anlaşması 2025: Tutar ve Tarih Bilgileri

Sağlık çalışanları, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarıyla yapılan promosyon anlaşmalarının ardından ödemelere odaklanmış durumda. 2022 yılında hastane, aile sağlığı merkezleri ve polikliniklerde görev yapan sağlık personeline toplamda 29 bin lira promosyon ödemesi gerçekleştirilmişti. Promosyon ödemeleri genelde ilgili kurumlar tarafından merkezi bir şekilde yönetilse de, Sağlık Bakanlığı’nın promosyon görüşmeleri İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla yürütülmektedir. Üç yılda bir yenilenen promosyon anlaşması çerçevesinde, sağlık çalışanlarına yeni bir ödeme yapılması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 ne kadar olacak ve ödemeler ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, bu konuda son gelişmeler.

Promosyon Görüşmelerinin Seyri

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, promosyon anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut görüşmelerin beklentileri karşılamadığını belirtti. Kahveci, Bakanlık tarafından yeniden bir değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çizdi. Promosyon görüşmeleri merkezi olarak gerçekleştirilmediğinden, her ilin Sağlık Müdürlüğü kendi görüşmelerini yürütmektedir. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından ödeme takvimi netleşecek ve ödemeler, kesinti olmadan tek seferde hak sahiplerine aktarılacaktır.

2025 Promosyon Anlaşmasında Beklentiler

Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, Sağlık Bakanlığı'nın 90 bin lira nakit ve 10 bin TL değerinde para puan şeklinde bir promosyon anlaşması yaptığını ifade etti. Kahveci, her yıl bir maaş tutarında bir anlaşma sağlanmasının gerekliliğine vurgu yaparak, mevcut promosyon tutarının kabul edilebilirlikten uzak olduğunu belirtti. "Önemli olan sadece bir anlaşma yapmak değil, aynı zamanda çalışanı memnun edecek bir tutara imza atmaktır" şeklinde konuştu. Bu bağlamda, Bakanlığa yeni bir değerlendirme çağrısında bulundu.

İl Bazında Promosyon Dağılımı

Görüşmelerin il bazında yapılması nedeniyle bazı illerdeki promosyon ödemeleri düşük kalmıştır. Bu durum üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası'nın görüşmeler yaptığı ifade edilmektedir. Bakanlık, çalışanlara ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira seviyesinde olacağını öngörüyor. Resmi bir bilgilendirme yapılmamış olsa da, Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası'nın taban ücret üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu süreçte, bazı illerde yapılan teklifler 70 bin lira seviyesine kadar düşerken, çalışanlar arasındaki adaletsizlik algısını kırmak için taban ücret belirlenmesi planlanıyor.